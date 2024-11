Massimo Ranieri presta la voce a due personaggi in Spellbound - L'incantesimo su Netflix

Massimo Ranieri torna al doppiaggio con "Spellbound - L'incantesimo", disponibile su Netflix dal 22 novembre 2024. Nel film d'animazione prodotto da Skydance Animation e diretto da Vicky Jenson, già regista di "Shrek", Ranieri presta la voce a due personaggi distinti: Bolinar e Flink. La trama segue le avventure di Ellian, giovane principessa di Lumbria, che intraprende una missione per salvare i genitori trasformati in mostri da un incantesimo misterioso. Il cast vocale italiano include anche Gigi & Ross nei ruoli di Luno e Sunny, Arianna Craviotto come voce parlata di Ellian e Sissi che interpreta le canzoni del personaggio. La colonna sonora è composta da Alan Menken, noto per "La Bella e la Bestia", con testi di Glenn Slater, autore di "Rapunzel - L'intreccio della torre". Ranieri ha espresso entusiasmo per il progetto, dichiarando: "Quando torno a casa non dormo perché penso a cosa vorrei domani quando sarò giovane. Penso a quello che vorrei fare perché ho ancora il desiderio di dare e di scoprire cose nuove"."Spellbound - L'incantesimo" è ora disponibile in streaming su Netflix.

