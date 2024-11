Milan-Juventus: Vlahovic out, Motta punta su compattezza e alternative per fermare Leao

La Juventus si prepara ad affrontare il Milan nella 13ª giornata di Serie A, in programma domani, 23 novembre, a San Siro. L'allenatore bianconero, Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match, evidenziando la determinazione della squadra nonostante le assenze per infortunio.

Motta ha confermato l'assenza dell'attaccante Dusan Vlahovic, fermato da un problema muscolare alla coscia sinistra durante gli impegni con la nazionale serba. Il tecnico ha espresso incertezza sul suo recupero per la prossima partita di Champions League contro l'Aston Villa, prevista per mercoledì 27 novembre. Oltre a Vlahovic, mancheranno anche Bremer, Milik, Nico Gonzalez e Juan Cabal, tutti alle prese con infortuni.

Nonostante queste defezioni, Motta ha mostrato fiducia nelle alternative a disposizione, sottolineando la varietà di caratteristiche dei giocatori in rosa. Durante la pausa per le nazionali, i calciatori rimasti a Torino hanno svolto allenamenti individuali e una partita contro l'Under 17, mentre i nazionali rientrati hanno mostrato subito la giusta determinazione.

Riguardo all'avversario, Motta ha riconosciuto la forza collettiva del Milan e la preparazione del tecnico avversario. Ha evidenziato l'importanza di giocare compatti, sia in fase difensiva che offensiva, per contrastare le qualità dei rossoneri, in particolare la pericolosità in transizione e la velocità di giocatori come Rafael Leão. Per arginare tali minacce, sarà fondamentale l'aiuto reciproco tra i giocatori e il mantenimento della compattezza difensiva.

Tra le note positive, Motta ha elogiato Timothy Weah per la sua versatilità e contributo alla squadra. L'allenatore ha apprezzato la capacità di Weah di adattarsi a diverse posizioni, la sua comprensione dei momenti della partita e la generosità in campo.

La Juventus, attualmente a due punti dal Napoli capolista, affronta questa sfida con l'obiettivo di mantenere l'imbattibilità in campionato e avvicinarsi alla vetta della classifica. La partita contro il Milan rappresenta un banco di prova significativo per le ambizioni bianconere in questa stagione.

