Malgioglio lancia Rosa Tormento e si prepara al debutto in Beautiful

Cristiano Malgioglio ha lanciato il suo nuovo singolo "Rosa Tormento", presentato in anteprima il 10 novembre durante il programma "Amici" di Maria De Filippi, dove ha ottenuto un notevole successo. Il video ufficiale del brano è disponibile su YouTube dal 21 novembre. Malgioglio sarà ospite domenica prossima a "Verissimo" con Silvia Toffanin, dove discuterà anche di aspetti inediti della sua vita.

Il video musicale vede come protagonista Samira Lui, selezionata personalmente da Malgioglio tra oltre 100 modelle. L'artista ha dichiarato: "Cercavo una donna con grande sensualità ed erotismo delicato. Nel video, Samira entra in una lavanderia, si spoglia rimanendo in guepière, suscitando l'attenzione di tutti i presenti. Una scena più audace di quella di Kim Basinger in '9 settimane e ½'".

"Rosa Tormento" trae ispirazione dalle esperienze personali di Malgioglio. L'artista ha spiegato: "Nella mia vita ho avuto molti amori, ma per paura di essere abbandonato, ho sempre lasciato io. Questa Rosa rappresenta me stesso, una Rosa che teme l'abbandono. Dedico il brano a tutte le donne che hanno sofferto per amore e che aspettano ancora il loro principe azzurro".

Il ritornello del brano, "Rosa, qué linda eres", è tratto da una canzone del 1927 interpretata dal Sexteto Habanero, un classico della musica cubana. Malgioglio ha mantenuto intatto il ritornello, creando un testo e una musica nuovi, con l'intento di trasmettere la sensualità e l'essenza di Cuba.

Il singolo è stato registrato anche in spagnolo e portoghese con il titolo "Rosa mentirosa", destinato al mercato sudamericano, spagnolo, brasiliano e portoghese. Malgioglio ha affermato: "La mia anima è in Italia, ma il mio cuore è sempre stato legato ai paesi latinoamericani, in particolare al Brasile".

Dopo la partecipazione a "Tale e Quale Show", Malgioglio si prepara a una nuova avventura televisiva: entrerà nel cast di "Beautiful", interpretando un personaggio italo-americano. Per prepararsi al ruolo, l'artista ha pianificato una full immersion in inglese a Malta, con le riprese previste a Los Angeles a partire da fine gennaio.

