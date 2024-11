Il costo dell'incoronazione di re Carlo: polemiche e cifre da record

Il governo britannico ha annunciato che l'incoronazione di re Carlo III, avvenuta nel maggio 2023, ha comportato una spesa totale di 72 milioni di sterline, equivalenti a oltre 85 milioni di euro. Di questa somma, 50,3 milioni di sterline (circa 63 milioni di euro) sono stati destinati dal Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport (DCMS) per coordinare l'evento, mentre 21,7 milioni di sterline (25 milioni di euro) sono stati spesi dal Ministero dell'Interno per garantire la sicurezza durante la cerimonia.

In confronto, il funerale della regina Elisabetta II e gli eventi di lutto nazionale associati hanno avuto un costo di circa 162 milioni di sterline (194 milioni di euro).

L'incoronazione di re Carlo III ha rappresentato un "momento irripetibile per una generazione", offrendo l'opportunità per l'intero paese di riunirsi per festeggiare.

L'evento ha suscitato polemiche riguardo all'uso dei fondi pubblici. Il gruppo Republic, che promuove l'abolizione della monarchia a favore di un sistema politico più democratico, ha definito l'incoronazione uno "spreco osceno" dei soldi dei contribuenti. Secondo Graham Smith, CEO di Republic, la cifra dichiarata potrebbe essere sottostimata, considerando anche i costi sostenuti da altri enti come il Ministero della Difesa, Transport for London, i vigili del fuoco e i consigli locali. Alcune stime alternative suggeriscono che la spesa totale potrebbe variare tra 100 e 250 milioni di sterline (fino a oltre 300 milioni di euro).

Nonostante le critiche, il governo ha sottolineato che l'incoronazione ha rappresentato un evento significativo per il paese, con milioni di persone che hanno partecipato sia nel Regno Unito che in tutto il mondo.

