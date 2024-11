Ucraina: Putin minaccia, Kim accusa gli USA di alimentare guerra termonucleare

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha accusato gli Stati Uniti di alimentare tensioni globali che potrebbero degenerare in una guerra termonucleare distruttiva. Durante un intervento a una mostra militare a Pyongyang, Kim ha criticato le precedenti negoziazioni con Washington, definendo gli Stati Uniti "aggressivi e ostili" nei confronti della Corea del Nord. Ha dichiarato: "Mai prima d'ora le parti in guerra nella penisola coreana hanno dovuto affrontare uno scontro così pericoloso e acuto da poter degenerare nella guerra termonucleare più distruttiva".

Contemporaneamente, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il lancio del nuovo missile balistico intermedio (IRBM) denominato 'Oreshnik', utilizzato in un attacco a Dnipro, nell'Ucraina orientale. Putin ha spiegato che il test è stato una risposta agli attacchi ucraini contro le regioni russe di Kursk e Bryansk, effettuati con missili a lungo raggio ATACMS e Storm Shadow forniti dall'Occidente. Sebbene l'Oreshnik sia progettato per trasportare testate nucleari, Putin ha precisato che in questo caso non era armato con una testata nucleare. Ha inoltre avvertito che la Russia utilizzerà armi contro qualsiasi Paese i cui missili saranno impiegati per colpire obiettivi russi.

Secondo Shin Won-sik, principale consigliere per la sicurezza di Seul, la Russia avrebbe fornito supporto economico e missili antiaerei alla Corea del Nord in cambio dell'invio di truppe nordcoreane a sostegno della guerra di Mosca contro l'Ucraina. Shin ha riferito che "equipaggiamenti e missili antiaerei destinati a rafforzare il vulnerabile sistema di difesa aerea di Pyongyang sono stati consegnati alla Corea del Nord".

Il Pentagono ha confermato che la Corea del Nord ha inviato 10.000 soldati in Russia, la maggior parte dei quali schierati nella regione occidentale di Kursk e coinvolti nei combattimenti. Il New York Times ha riportato che la Russia sta radunando una forza di 50.000 soldati, comprese le truppe nordcoreane, per lanciare una controffensiva contro le forze ucraine nella regione di Kursk. Questa nuova forza a sostegno di Mosca è arrivata il mese scorso, mentre la Russia ha registrato perdite significative; secondo alcuni esperti, le truppe nordcoreane potrebbero sostituire i soldati russi feriti o uccisi.

Ucraina: Kiev attacca centro di comando russo nel Kursk, possibile coinvolgimento di generale nordcoreano - Mercoledì, le forze ucraine hanno lanciato missili Storm Shadow contro un centro di comando nella regione russa del Kursk, parzialmente occupata dall'Ucraina da agosto. In questa zona sono stati recentemente dispiegati circa 11.000 soldati nordcoreani inviati da Kim Jong-un per sostenere l'operazione russa.

Putin: il conflitto in Ucraina diventa globale dopo l'uso di missili occidentali - Putin: "La guerra è ora globale". Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che il conflitto tra Russia e Ucraina ha assunto una dimensione "globale" in seguito all'utilizzo da parte di Kiev di missili a lungo raggio forniti da Stati Uniti e Regno Unito contro il territorio russo.

Russia lancia il missile intercontinentale RS-26 Rubezh contro l'Ucraina - La Russia ha effettuato un attacco senza precedenti utilizzando il missile balistico intercontinentale RS-26 Rubezh, colpendo la città di Dnipro, nella regione di Dnipropetrovsk. Questo rappresenta la prima volta che un ICBM viene impiegato in un conflitto armato.