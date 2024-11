Incidente mortale in viale Regione Siciliana a Palermo: deceduto un 32enne

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo la notte scorsa in viale Regione Siciliana, a Palermo, all'altezza del sottopasso di corso Calatafimi. Un uomo di 32 anni, mentre procedeva in direzione Trapani, ha perso il controllo della sua auto di grossa cilindrata, schiantandosi violentemente. L'impatto è stato fatale; il giovane è deceduto sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Palermo, intimidazione mafiosa ad Altofonte: testa di cavallo su escavatore e mucca incinta squartata - Ad Altofonte, un comune in provincia di Palermo, un imprenditore edile è stato vittima di gravi atti intimidatori di stampo mafioso. Nella proprietà dell'uomo, situata nella frazione di Poggio San Francesco, ignoti hanno decapitato un cavallo, posizionandone la testa sul sedile di un escavatore, richiamando una scena iconica del film "Il Padrino".

Stupro di gruppo a Palermo: le madri dei condannati esprimono preoccupazione e chiedono comprensione - Il caso dello stupro di gruppo avvenuto a Palermo nel luglio 2023 ha suscitato un ampio dibattito pubblico. Le madri di tre dei sette giovani condannati hanno deciso di parlare per condividere la loro versione dei fatti e le preoccupazioni personali.Loredana Mamone, madre di Gabriele Di Trapani, afferma: "I nostri figli hanno sbagliato perché non si va in sette con una donna, ma non sono dei mostri".

Ascensore precipita a Palermo: grave una donna, feriti tre bambini e un’anziana - A Palermo un ascensore 'artigianale' è precipitato in una palazzina di due piani, causando il ferimento di cinque persone: una donna di 32 anni, tre bambini e un'altra donna di 71 anni. L'episodio è avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 novembre 2024, in via Mura di San Vito, nel quartiere Capo, adiacente al comando provinciale dei carabinieri.