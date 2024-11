Sorteggio quarti di finale Nations League: l'Italia scopre le sue avversarie

Oggi, venerdì 22 novembre 2024, l'Italia scoprirà il suo avversario nei quarti di finale della UEFA Nations League. Gli Azzurri hanno concluso il girone al secondo posto, dietro la Francia, a causa della sconfitta per 3-1 subita a San Siro, che ha permesso ai transalpini di superarli grazie a una migliore differenza reti. Di conseguenza, l'Italia è stata inserita nell'urna delle seconde classificate e affronterà una delle squadre prime classificate negli altri gruppi, ad eccezione della Francia.

Il sorteggio dei quarti di finale si terrà alle ore 12:00 a Nyon, in Svizzera. Le possibili avversarie per l'Italia sono Spagna, Germania e Portogallo. Le partite dei quarti di finale si disputeranno in gare di andata e ritorno il 20 e 23 marzo 2025.

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport e sarà visibile in streaming sul sito ufficiale e sul canale YouTube della UEFA, oltre che sull'app SkyGo.

Le otto squadre qualificate per i quarti di finale sono le prime due classificate di ogni girone della Lega A della Nations League. Oltre alla possibilità di vincere il trofeo, le prime classificate dei gironi hanno un'opportunità in più in ottica Mondiali 2026: se non riusciranno a qualificarsi attraverso il percorso tradizionale, le migliori quattro squadre della competizione potranno partecipare ai playoff e sperare ancora in un posto nel torneo.

Nations League: Italia qualificata ai quarti, date e possibili avversarie - L'Italia ha concluso la fase a gironi della UEFA Nations League 2024-2025 con una sconfitta per 3-1 contro la Francia allo Stadio San Siro di Milano. Nonostante il risultato negativo, gli Azzurri hanno ottenuto la qualificazione alle Final 8 grazie alla vittoria per 1-0 contro il Belgio, chiudendo il girone al secondo posto dietro la Francia.

Nations League: Italia-Francia 1-3, Azzurri sconfitti e secondi nel girone - Nella serata dedicata al tributo a Gigi Riva, l'Italia subisce una sconfitta per 3-1 contro la Francia a San Siro, nell'ultima partita del Gruppo A2 della UEFA Nations League. I Bleus di Didier Deschamps conquistano il primo posto nel girone e accedono ai quarti di finale come testa di serie.

Italia-Francia Nations League: orario - probabili formazioni e dove vederla in tv - La Nazionale italiana, guidata da Luciano Spalletti, torna in campo questa sera, domenica 17 novembre 2024, per affrontare la Francia nell'ultima partita del girone di UEFA Nations League. Dopo la vittoria sofferta contro il Belgio, che ha garantito la qualificazione ai quarti di finale, gli Azzurri cercano di consolidare il primato nel gruppo.