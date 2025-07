Italia-Cuba, quarti di finale Nations League 2025: orario e diretta TV

La Nazionale italiana di pallavolo maschile torna protagonista nella Volleyball Nations League 2025. Dopo il trionfo delle azzurre nella finale contro il Brasile, oggi, mercoledì 30 luglio, tocca agli uomini guidati da Fefè De Giorgi affrontare Cuba nei quarti di finale.

La sfida si gioca al Beilun Sports and Arts Centre di Ningbo, in Cina, dove l'Italia inaugura la fase a eliminazione diretta dopo una fase a gironi brillante, chiusa con 10 vittorie su 12 partite.

L’incontro tra Italia e Cuba è in programma oggi, mercoledì 30 luglio, alle 9:00 ora italiana. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, disponibile su smart TV.

Per chi preferisce la visione online, la partita sarà visibile anche in streaming sia sulla piattaforma Dazn sia su VBTV, che trasmette l’intera competizione.