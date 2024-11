Vladimir Putin: Con i missili sulla Russia, il conflitto è globale

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che, con gli attacchi missilistici occidentali sul territorio russo, il conflitto in Ucraina ha assunto una dimensione globale. Ha affermato che la Russia ha il diritto di colpire i Paesi che hanno fornito armi all'Ucraina utilizzate per attaccare obiettivi russi. Putin ha sottolineato che la Russia è pronta a qualsiasi scenario nel conflitto con l'Ucraina e i suoi alleati occidentali, pur mantenendo la disponibilità a risolvere le questioni in modo pacifico. In risposta agli attacchi ucraini, la Russia ha effettuato un attacco contro la regione di Dnipropetrovsk, utilizzando un nuovo missile balistico di medio raggio con testata convenzionale, denominato "Oreshnik". L'obiettivo era un sito del complesso militare-industriale ucraino. Questo lancio è stato descritto come un test in condizioni di combattimento.

Putin dona animali esotici a Kim Jong-Un per lo zoo di Pyongyang - Il presidente russo Vladimir Putin ha recentemente donato al leader nordcoreano Kim Jong-Un oltre 70 animali destinati allo zoo centrale di Pyongyang. Tra gli esemplari trasferiti dallo zoo di Mosca figurano un leone africano, due orsi bruni, due yak domestici, cinque cacatua bianchi, 25 fagiani di varie specie e 40 anatre mandarine.

Putin minaccia e Svezia e Finlandia aggiornano i manuali di sopravvivenza per la popolazione - In risposta alle crescenti tensioni internazionali e alle minacce di utilizzo di armi nucleari da parte della Russia, la Svezia e la Finlandia, recentemente entrate a far parte della NATO, hanno deciso di aggiornare e distribuire manuali di sopravvivenza alla loro popolazione.

Ucraina utilizza per la prima volta missili ATACMS forniti dagli USA contro la Russia; Putin firma nuova dottrina nucleare - Nel millesimo giorno dall'inizio del conflitto, l'Ucraina ha lanciato per la prima volta missili a lungo raggio ATACMS forniti dagli Stati Uniti contro un obiettivo in territorio russo. L'attacco ha colpito un deposito di armi nella regione di Bryansk, situata a circa 110 km dal confine ucraino.