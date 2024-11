Trasmetti in streaming il tuo gioco con Xbox Cloud Gaming (Beta)

Xbox ha annunciato ieri che gli abbonati a Game Pass Ultimate possono ora trasmettere in streaming i giochi che già possiedono (da una selezione specifica) su TV, PC, smartphone e tablet tramite browser, in tutti i 28 paesi in cui è disponibile l'Xbox Cloud Gaming (Beta). L'azienda prevede di estendere questa funzionalità alle console Xbox e all'app Xbox su PC Windows il prossimo anno.

Per celebrare il lancio della nuova funzionalità, sono ora disponibili per lo streaming più di 50 fantastici giochi, molti dei quali sono nuovi per Xbox Cloud Gaming (Beta), tra cui Warhammer 40,000: Space Marine 2, NBA 2K25, Baldur's Gate 3, The Witcher 3: Wild Hunt, Animal Well, Balatro, Farming Simulator 25, Dragon Quest III HD-2D Remake e altro ancora. Nel corso del tempo, Xbox continuerà ad espandere la libreria di titoli che supportano Xbox Cloud Gaming.

Per ulteriori informazioni su come riprodurre in streaming i giochi di cui si è proprietari con Xbox Cloud Gaming e l'elenco completo dei giochi ora disponibili per lo streaming, visitare il post su Xbox Wire .

Xbox annuncia la disponibilità delle nuove Xbox Wireless Headset - Xbox annuncia la disponibilità delle nuove Xbox Wireless Headset, un modello aggiornato rispetto al precedente che include le stesse caratteristiche dell’Xbox Wireless Headset originale, ma con diversi update, come: • Dolby Atmos per un audio surround coinvolgente e immersivo • Durata della batteria migliorata, che garantisce fino a 20 ore di gioco.

EDENS ZERO di Hiro Mashima nel 2025 su PS5, Xbox X|S e PC - EDENS ZERO, opera di Hiro Mashima (FAIRY TAIL, RAVE MASTER), prenderà vita in un action RPG che porterà Shiki, Rebecca, Weisz, Homura e tutti gli amati personaggi del popolare manga su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam/Windows) nel 2025.

Xbox Partner Preview recap - L’Xbox Partner Preview di ieri è stato un evento ricco di novità. Sono stati svelati dettagli inediti su ben 15 giochi realizzati dai nostri partner, oltre all'annuncio di nuovi titoli in arrivo su Xbox, PC Windows e Game Pass. Ecco un recap dei principali annunci mostrati ieri: la seconda espansione di Alan Wake 2 The Lake House e Like a drago: pirata Yakuza in Hawaii Subnautica 2Mistfall Hunters che ha debuttato con un trailer in anteprima mondiale Il gameplay di FBC: Firebreak , spin-off multiplayer di Control Infine, è stata annunciata la disponibilità da ieri di Blindfire in early access, attraverso il programma Xbox Game Preview su Xbox Series X|S e Windows PC.