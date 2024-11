Dyson alleato perfetto contro la Christmas fatigue

I giorni scorrono veloci e pranzi, cene e aperitivi di Natale sembrano avvicinarsi in maniera ineluttabile. La febbre dei preparativi sale irrimediabilmente: organizzare un ricevimento a casa propria vuol dire infatti programmare una pulizia completa e accurata per accogliere gli ospiti nel miglior modo possibile, preoccuparsi di sanificare gli ambienti, per non parlare dello “stress da riordino” alla fine dei lauti pasti.

Pensare di godersi la serata in pieno relax e di gestire la preparazione senza stress è davvero un'utopia? No, con l’aiuto della gamma di prodotti Dyson per la casa che unisce automazione, software avanzati e intelligenza con le migliori prestazioni di pulizia di sempre.

Il robot e l’aspirapolvere più potenti per una pulizia adattabile e multifunzionale, il lavapavimenti che rimuove lo sporco in una sola passata e il purificatore intelligente capace di distruggere la formaldeide sono gli alleati perfetti per risparmiare tempo, energia e fatica nel mantenere la propria casa sana e pulita - anche durante le festività natalizie! -, in linea con la visione futura di Dyson di un ecosistema domestico capace di prendersi cura di se stesso.

Dyson WashG1TM : il device per lavare i pavimenti capace di rimuovere sporco umido e secco in una sola passata

WashG1 è il primo device Dyson dedicato al lavaggio dei pavimenti, progettato per garantire un'igiene profonda, rimuovendo sporco umido e secco in un'unica passata. I suoi rulli in microfibra, altamente assorbenti, ruotano in senso opposto per eliminare macchie e residui, mentre la tecnologia di separazione divide efficacemente i residui umidi da quelli secchi, facilitando uno smaltimento igienico. Con un serbatoio per acqua pulita da 1 litro, il WashG1™ può pulire superfici fino a 290 m². La pompa di idratazione a impulsi regola con precisione la quantità d'acqua distribuita, con 26 punti di idratazione per un assorbimento ottimale. Inoltre, la modalità di autopulizia mantiene i rulli igienici saturandoli con acqua pulita. Il controllo dell'idratazione consente di selezionare il livello d'acqua ideale in base al tipo di sporco e alla pavimentazione, con tre modalità (bassa, media e alta) e una modalità boost per le macchie più difficili.

Dyson 360 Vis Nav: il robot aspirapolvere più potenteIl nuovo Dyson 360 Vis Nav™ è il robot aspirapolvere più potente, con un'aspirazione sei volte1 superiore a quella di qualsiasi altro robot. Progettato con l'esclusiva tecnologia Dyson Simultaneous Localisation and Mapping (SLAM), questo robot è dotato di un sistema di visione a 360° con lente emisferica fish-eye, così da riconoscere dove è stato, vedere dove pulire, adattare intelligentemente la potenza alla polvere rilevata e creare mappe della polvere presente in casa. Il processore di alto livello raccoglie dati da 26 sensori per individuare la sua posizione e svolgere compiti specifici, tra cui il rilevamento della polvere, l'evitamento degli ostacoli e il rilevamento delle pareti per pulire fino ai bordi. Il robot è inoltre dotato di una nuova spazzola a tripla azione a tutta larghezza: il morbido nylon "Fluffy" per raccogliere i detriti più grandi sui pavimenti duri; i filamenti antistatici in fibra di carbonio per raccogliere la polvere fine sui pavimenti duri; le setole rigide in nylon per pulire efficacemente i tappeti.

Aspirapolvere Dyson Gen5detect: potenza di aspirazione senza pari

Gen5detect Absolute è l'aspirapolvere senza filo più potente della gamma Dyson, equipaggiato con un motore Hyperdymium di ultima generazione che raggiunge fino a 135.000 giri al minuto, offrendo una potenza di aspirazione senza pari. Il suo sistema di filtrazione HEPA, completamente sigillato, cattura il 99,99% delle particelle fino a 0,1 micron2, inclusi i virus3. La nuova spazzola Fluffy Optic™, invece, rivela il doppio4 della polvere microscopica grazie a una luce più brillante e a un fascio più ampio, rendendo la pulizia ancora più efficace e consentendo di identificare le particelle nascoste. Con un'autonomia fino a 70 minuti e un contenitore da 0,77 litri, Gen5detect™ è progettato per una pulizia profonda e continuativa. Il nuovo schermo LCD fornisce dati in tempo reale sulle superfici pulite, mentre l'accessorio integrato per spolverare e pulire gli interstizi offre maggiore versatilità.

L’importanza della qualità dell’aria indoor

Inoltre, per organizzare il ricevimento natalizio nella propria casa è essenziale non trascurare la qualità dell’aria: infatti, anche l’aria degli ambienti indoor, come case e uffici, può essere molto inquinata, come ha rivelato il primo progetto globale Air Quality Connected Data di Dyson, secondo cui, sulla base dei dati provenienti da oltre 2,5 milioni di purificatori D’aria connessi, la qualità dell’aria negli ambienti chiusi è peggiore di quella outdoor per oltre 6 mesi all’anno. Le case moderne sono progettate per essere efficienti dal punto di vista energetico e sono così ben sigillate che l’inquinamento generato dalle attività quotidiane, come cucinare e pulire, insieme alle emissioni di prodotti per la casa e arredi, possono rimanere intrappolati.

Dyson Purifier Cool Formaldehyde per un’aria sempre pulita in casa

Il purificatore ventilatore Dyson Purifier Cool™ Formaldehyde si distingue per il suo flusso d’aria, riprogettato per ottenere un sistema di filtrazione HEPA 13 completamente sigillato. Questo significa che è in grado di catturare il virus H1N1 e il 99,95% di particelle fino a 0,1 micron. I miglioramenti del percorso del flusso d’aria consentono al purificatore di essere il 20% più silenzioso. Inoltre, grazie alla tecnologia Dyson Air Multiplier™, è in grado di diffondere aria purificata in ogni angolo della stanza. In aggiunta a quelli già esistenti, il purificatore ventilatore Dyson Purifier Cool™ Formaldehyde integra un sensore intelligente di formaldeide che assicura un rilevamento selettivo dell’inquinante per tutta la vita del dispositivo. A differenza di quelli a base di gel che possono deteriorarsi gradualmente, il sensore di formaldeide Dyson non si secca e il suo algoritmo unico e intelligente controlla i dati ogni secondo, rilevando selettivamente la formaldeide per non confonderla con altri COV. Il filtro SCO (Ossidazione Catalitica Selettiva) di Dyson distrugge continuamente la formaldeide a livello molecolare, scomponendola in piccole quantità di acqua e CO2.

