Raid israeliani nel nord di Gaza: oltre 80 morti, la maggior parte donne e bambini

Nel nord della Striscia di Gaza, le forze israeliane hanno condotto raid aerei che hanno provocato la morte di almeno 88 persone, secondo fonti locali palestinesi. Di queste, 66 sono state uccise in un bombardamento su una zona residenziale vicino all'ospedale Kamal Adwan a Beit Lahia. La maggior parte delle vittime erano donne e bambini, con decine di feriti e dispersi.

In Siria, un attacco aereo attribuito a Israele ha colpito Palmira, causando la morte di 61 persone, tra cui 33 miliziani filoiraniani di nazionalità siriana, 22 stranieri, 4 membri dell'Hezbollah libanese e due individui non identificati. Tra i feriti si contano almeno sette civili.

Negli Stati Uniti, il Senato ha respinto tre risoluzioni presentate dal senatore Bernie Sanders per bloccare la vendita di munizioni per carri armati, granate da mortaio e kit per la trasformazione di bombe convenzionali in bombe di precisione a Israele. Solo 18 senatori (tutti democratici) hanno votato a favore, mentre 79 hanno votato contro. Sanders ha dichiarato che, secondo le Nazioni Unite e le organizzazioni umanitarie, Israele sta violando il diritto umanitario internazionale, rendendo illegale la fornitura di ulteriori armi offensive da parte degli Stati Uniti.

Gaza: raid israeliani nel nord della Striscia causano almeno 18 morti - Nella mattinata del 20 novembre 2024, la Striscia di Gaza è stata teatro di intensi raid aerei israeliani che hanno provocato la morte di almeno 18 palestinesi. Secondo quanto riportato dall'emittente satellitare al-Jazeera, che cita fonti mediche locali, le operazioni militari sono iniziate all'alba, concentrandosi principalmente nel nord dell'enclave palestinese.

Raid aereo su Jabalya: 33 civili uccisi, tra cui 13 bambini, nella Striscia di Gaza - Un raid aereo israeliano ha colpito il campo profughi di Jabalya, situato nel nord della Striscia di Gaza, causando la morte di almeno 33 persone, tra cui 13 bambini. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, l'attacco ha distrutto un'abitazione nella zona centrale della città, dove si trovavano numerosi civili, inclusi sfollati.

Israele intensifica le operazioni militari contro Hamas e Hezbollah in Gaza, Libano e Cisgiordania - Nelle ultime 24 ore, l'esercito israeliano ha intensificato le operazioni militari contro Hamas e Hezbollah, colpendo obiettivi strategici in Gaza, Libano e Cisgiordania.Operazioni nella Striscia di GazaA Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno condotto operazioni che hanno portato all'uccisione di circa 50 membri di Hamas.