Trump nomina Matthew Whitaker ambasciatore alla NATO: America First al centro

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha nominato Matthew Whitaker come ambasciatore presso la NATO. Whitaker, noto per la sua lealtà a Trump, ha precedentemente ricoperto il ruolo di procuratore generale ad interim durante la prima amministrazione Trump. La nomina è stata annunciata attraverso un comunicato in cui Trump ha definito Whitaker un "forte guerriero e patriota leale", sottolineando che "assicurerà che gli interessi degli Stati Uniti siano avanzati e difesi" .

Whitaker, ex giocatore di football all'Università dell'Iowa, ha una carriera principalmente in ambito legale, senza esperienze dirette in politica estera o sicurezza nazionale. La sua nomina riflette la tendenza di Trump a scegliere collaboratori fidati per posizioni chiave, anche in settori dove potrebbero mancare competenze specifiche. Durante il suo mandato come procuratore generale ad interim, Whitaker è stato critico nei confronti dell'indagine del procuratore speciale Robert Mueller sul Russiagate .

La scelta di Whitaker arriva in un momento delicato per le relazioni tra gli Stati Uniti e la NATO. Durante il suo primo mandato, Trump ha spesso criticato gli alleati europei per non aver raggiunto l'obiettivo di spesa per la difesa del 2% del PIL, minacciando persino di ritirare gli Stati Uniti dall'alleanza . La nomina di Whitaker potrebbe indicare un approccio simile nella futura amministrazione, con un'enfasi sul principio "America First" e una maggiore pressione sugli alleati per aumentare le loro spese militari.

La reazione degli alleati europei alla nomina di Whitaker è stata cauta. Alcuni esprimono preoccupazione per la mancanza di esperienza in politica estera del nuovo ambasciatore, mentre altri sperano che la sua stretta relazione con Trump possa facilitare una comunicazione più diretta con la Casa Bianca. Tuttavia, rimane l'incertezza su come questa nomina influenzerà le dinamiche all'interno della NATO e le future politiche degli Stati Uniti nei confronti dell'alleanza .

