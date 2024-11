Buffon: Parlare di depressione è il primo passo per ottenere aiuto

Gianluigi Buffon, ex portiere e capitano della Juventus e campione del mondo ai Mondiali di Berlino 2006, ha partecipato oggi a Milano all'evento "Nel labirinto della depressione è ora di fare chiarezza", organizzato presso la sede di Johnson & Johnson Innovative Medicine. L'iniziativa fa parte della campagna di sensibilizzazione "Out of the maze - Oltre il labirinto della depressione", promossa da Johnson & Johnson con il patrocinio della Fondazione Progetto Itaca Ets e di Cittadinanzattiva Aps.

Durante l'evento, Buffon ha condiviso la sua esperienza personale con la depressione, sottolineando l'importanza di affrontare apertamente questa condizione. Ha dichiarato: "La figura che ricopro in questo caso è una figura di grande responsabilità che può sollecitare in alcuni casi, può aiutare in altri, può suggerire in altri ancora a tutte le persone che hanno determinate patologie, come la depressione, che non c'è nulla di male nell'averle".

Buffon ha esortato chi soffre di depressione a parlarne senza timore, evidenziando che solo attraverso il dialogo è possibile ottenere il supporto necessario per il percorso di guarigione. Ha concluso: "Bisogna in tutta serenità e in tutta semplicità poterne parlare per trovare immediatamente degli aiuti giusti che possano soccorrerti e accompagnarti nel percorso di guarigione".

La campagna "Out of the maze - Oltre il labirinto della depressione" mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla depressione, promuovendo una maggiore consapevolezza e offrendo strumenti utili per chi ne è affetto.

Il matrimonio di Ilaria D'Amico e Gigi Buffon tra vip e romanticismo: una cerimonia da sogno - Il matrimonio di Ilaria D'Amico e Gigi Buffon si è celebrato il 28 settembre 2024 in una location da favola: Villa Oliva, tra le colline lucchesi. Dopo 11 anni di relazione, la coppia ha scelto di convolare a nozze in una cerimonia civile accompagnata da circa 250 invitati, tra cui nomi noti del mondo dello spettacolo e dello sport.

EA SPORTS FC 25 SVELA LE SUE ICON, TRA CUI BUFFON - Oggi EA SPORTS FC 25 ha svelato le sue nuove 8 Icon:Gianluigi Buffon (ITA)Gareth Bale (WAL)Lilian Thuram (FRA)Nadine Angerer (GSA)Marinette Pichon (FRA)Julie Foudy (USA)Aya Myiami (JPN)Guardate il trailer a questo link!Qui potrete trovate anche lo speciale video dedicato a Buffon.

Buffon si rifiuta di parlare dopo l'eliminazione dell'Italia dagli Europei: Spero che qualcuno lo faccia - Nell'infausto epilogo dell'avventura europea dell'Italia, la Nazionale guidata da Luciano Spalletti ha subito una cocente eliminazione per mano della Svizzera. Questo è stato uno dei momenti più critici per gli Azzurri, che non sono riusciti a dimostrare né gioco né carattere sul campo.