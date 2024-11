Germania in semifinale di Coppa Davis: battuto il Canada 2-0

La Germania ha conquistato l'accesso alle semifinali della Coppa Davis 2024, battendo il Canada con un netto 2-0. Nel primo incontro, Daniel Altmaier, attualmente al 88º posto nel ranking ATP, ha superato Gabriel Diallo, 86º, con il punteggio di 7-6(5), 6-4, in un'ora e 57 minuti. Successivamente, Jan-Lennard Struff, numero 43 del mondo, ha rimontato Denis Shapovalov, 56º, vincendo 4-6, 7-5, 7-6(5) dopo due ore e 10 minuti di gioco.

Questo successo consente alla Germania di affrontare l'Olanda nella prima semifinale, prevista per venerdì. L'Olanda ha eliminato la Spagna, concludendo la carriera di Rafael Nadal.

La Germania ha ottenuto la qualificazione nonostante l'assenza di Alexander Zverev, attualmente al 2º posto nel ranking mondiale. Daniel Altmaier ha espresso orgoglio per il suo contributo alla vittoria, sottolineando l'importanza della determinazione mentale nel suo successo.

Con questa vittoria, la Germania si prepara ad affrontare l'Olanda in una semifinale che promette grande competitività. L'Olanda ha sorpreso gli spettatori eliminando la Spagna, concludendo la carriera di Rafael Nadal.

La Coppa Davis 2024 si svolge a Malaga, Spagna, dal 19 al 24 novembre, con la partecipazione delle migliori squadre nazionali di tennis maschile. L'Italia, detentrice del titolo, è tra le squadre in lizza per la vittoria finale.

La Germania ha dimostrato una solida performance, avanzando alle semifinali senza la presenza di alcuni dei suoi giocatori di punta.

