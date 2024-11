La nuova collezione mClassic RGB esalta ogni pixel

Processori intelligenti con algoritmi dedicati per adattare i colori, la composizione e i movimenti originali dei videogiochi—da quelli retro ai titoli per Nintendo Switch—per gli schermi ad alta risoluzione di oggi.

Marseille, leader nella tecnologia di miglioramento video, annuncia con orgoglio il lancio della campagna di crowdfunding per la mClassic RGB Collection, una rivoluzionaria serie di processori video intelligenti progettati per preservare e migliorare i videogiochi di tutte le generazioni. Disponibile su Indiegogo con un prezzo di lancio di $99,99, la collezione offre ai sostenitori un’esclusiva promozione del 35% di sconto e una sorpresa per chi aderisce il primo giorno. Grazie a questa nuova tecnologia, i giocatori potranno rivivere la magia dei videogiochi come mai prima d’ora, su grande schermo, e godersi i titoli esattamente come concepiti dai loro creatori, colmando il divario tra nostalgia e innovazione tecnologica.

La mClassic RGB Collection rappresenta un'importante evoluzione nella missione di Marseille: portare il miglioramento video di alta qualità a tutti i gamer. Progettata per soddisfare le diverse esigenze dei giocatori, la collezione include tre prodotti distinti:

mClassic Original : ottimizza qualsiasi gioco per il grande schermo, garantendo prestazioni eccezionali su più generazioni di console, mantenendo la compatibilità con titoli sia moderni che classici.

: ottimizza qualsiasi gioco per il grande schermo, garantendo prestazioni eccezionali su più generazioni di console, mantenendo la compatibilità con titoli sia moderni che classici. mClassic Retro : utilizza la tecnologia Vintage Processing per ricreare l’aspetto autentico dei giochi delle console retro sugli schermi moderni.

: utilizza la tecnologia Vintage Processing per ricreare l’aspetto autentico dei giochi delle console retro sugli schermi moderni. mClassic Switch: specificamente ottimizzato per i giochi Nintendo Switch, trasforma l’esperienza portatile in immagini vibranti e fluide su schermi più grandi.

Ogni prodotto della RGB Collection è dotato di tre modalità di retrofitting, permettendo ai gamer di personalizzare facilmente la propria esperienza visiva. Grazie al design compatto e portatile con connessione HDMI, la collezione garantisce un'integrazione senza problemi con diversi sistemi di gioco, offrendo una soluzione versatile e intuitiva.

Supportati da algoritmi avanzati, i processori video intelligenti di Marseille migliorano ogni aspetto dell’esperienza di gioco. Dai colori alla composizione, fino all’illuminazione, agli angoli di ripresa e ai movimenti, la RGB Collection assicura che i giochi appaiano al meglio sugli schermi ad alta risoluzione di oggi, restando fedeli all’intento originale dei creatori. Senza questo tipo di tecnologia, i giochi spesso risultano distorti o compromessi quando proiettati su grande schermo; con Marseille, invece, viene garantita una fedeltà visiva senza pari.

La campagna è parte del programma Shipping Guarantee di Indiegogo, pensato per aumentare fiducia e affidabilità assicurando che i prodotti vengano spediti entro un termine specifico. Qualora i tempi non venissero rispettati, i sostenitori hanno diritto a un rimborso completo. Questo programma riflette la fiducia di Marseille nella RGB Collection, i cui prodotti sono già nelle fasi finali di produzione e pronti per la consegna.

"Siamo incredibilmente orgogliosi di aver sviluppato una tecnologia che gioca un ruolo cruciale nel portare 50 anni di videogiochi sugli schermi moderni, preservando al contempo i contenuti originali per le generazioni future," ha dichiarato Amine Chabane, CEO di Marseille. "Crediamo che tutti dovrebbero avere l'opportunità di vivere la magia del gaming classico. La RGB Collection rappresenta il nostro impegno continuo nel far rivivere e preservare queste esperienze senza tempo."

Sulla scia del successo del mClassic originale, la RGB Collection riafferma l’impegno di Marseille nel preservare la storia del gaming per le generazioni future. Che si tratti di rivivere un titolo retro amato o di godersi l’ultimo gioco per Nintendo Switch, la RGB Collection garantisce un’esperienza visiva senza eguali, rendendola un accessorio essenziale per i gamer che apprezzano autenticità e prestazioni.

