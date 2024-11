PlayStation Portal: un nuovo capitolo si apre con lo streaming in cloud

Hiromi Wakai VP di Product Management. "Poco più di un anno fa, abbiamo presentato PlayStation Portal, il nostro dispositivo portatile dedicato al gaming, con l'ambizione di offrire un'esperienza di gioco da console di alta qualità ovunque tu sia. Oggi, siamo entusiasti di annunciare un importante aggiornamento che apre nuove possibilità per i nostri utenti: lo streaming in cloud."

Un'esperienza audio migliorata

Prima di tuffarci nel mondo dello streaming, diamo un'occhiata alle novità che riguardano l'audio. Con questo aggiornamento, potrai personalizzare ulteriormente la tua esperienza sonora, regolando il volume degli altoparlanti e ottimizzando le impostazioni del tuo dispositivo PlayStation Link direttamente dal menu di PS Portal.

Streaming in cloud: il futuro del gaming portatile

La notizia più attesa è finalmente arrivata: lo streaming in cloud è ora disponibile in beta su PlayStation Portal! A partire da oggi, gli abbonati PlayStation Plus Premium potranno accedere a un catalogo di oltre 120 giochi PS5 direttamente dai nostri server, senza bisogno di una console PlayStation 5. Immagina di giocare a titoli come Ghost of Tsushima, Marvel's Spider-Man: Miles Morales o Ratchet & Clank: Rift Apart comodamente sul tuo dispositivo portatile.

Cosa puoi aspettarti?

Streaming in alta qualità: Goditi i tuoi giochi preferiti in streaming fino a 1080p/60 fps, con un'esperienza visiva fluida e coinvolgente.

Goditi i tuoi giochi preferiti in streaming fino a 1080p/60 fps, con un'esperienza visiva fluida e coinvolgente. DualSense al completo: Tutte le funzionalità del controller DualSense, come il feedback aptico, i grilletti adattivi e il touchpad, sono supportate anche in streaming.

Tutte le funzionalità del controller DualSense, come il feedback aptico, i grilletti adattivi e il touchpad, sono supportate anche in streaming. Cloud storage integrato: Salva i tuoi progressi di gioco nel cloud e riprendi da dove avevi lasciato su qualsiasi dispositivo compatibile.

Salva i tuoi progressi di gioco nel cloud e riprendi da dove avevi lasciato su qualsiasi dispositivo compatibile. Facilità d'uso: Attiva lo streaming in cloud direttamente dalle impostazioni di PS Portal e inizia a giocare in pochi semplici passaggi.

Cosa non è ancora disponibile?

Essendo in fase beta, alcune funzionalità non sono ancora supportate, come le versioni di prova dei giochi, lo streaming dei giochi acquistati su PS Store e alcune funzionalità sociali. Stiamo lavorando costantemente per migliorare l'esperienza di streaming e aggiungere nuove funzionalità nel corso del tempo.

Come iniziare?

Per accedere alla beta, avrai bisogno di un PlayStation Portal, un abbonamento PlayStation Plus Premium e una connessione Internet stabile. Una volta aggiornato il tuo dispositivo, attiva semplicemente l'opzione di streaming nel cloud dalle impostazioni.

Il futuro del gaming portatile è arrivato. Con lo streaming in cloud su PlayStation Portal, hai accesso a un mondo di possibilità. Esplora nuovi giochi, rivivi le tue avventure preferite e divertiti ovunque tu sia.

Fonte: playstation.com

PlayStation Portal perchè non comprarla - Sony presenta il suo nuovo dispositivo di gioco portatile, ma che necessita di una PlayStation 5 per funzionarePlayStation Portal è un dispositivo di riproduzione remota dedicato che consente di trasmettere in streaming i giochi PS5 su uno schermo LCD 1080p 60fps da 8 pollici.

PlayStation Portal verrà lanciato nel corso dell’anno - Senior Vice President, Platform Planning & ManagementDa quando abbiamo lanciato PS5, siamo rimasti stupiti nel vedere come i giocatori di tutto il mondo hanno accolto favorevolmente i progressi generazionali che abbiamo compiuto nell’esperienza di gioco, come il maggiore coinvolgimento offerto dal feedback aptico e dai grilletti adattivi del controller wireless DualSense.