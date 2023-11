PlayStation Portal perchè non comprarla

Sony presenta il suo nuovo dispositivo di gioco portatile, ma che necessita di una PlayStation 5 per funzionare





è un dispositivo di riproduzione remota dedicato che consente di trasmettere in streaming i giochi PS5 su uno schermo LCD 1080p 60fps da 8 pollici.Ciò significa che si può giocare ai giochi PS5 mentre si è in movimento, senza bisogno di una TV. PlayStation Portal è pensata per il Remote Play ed è disponibile dalin Italia.

Ma vediamo vantaggi e svantaggi del device.

Ecco alcuni dei vantaggi derivanti dall'utilizzo di PlayStation Portal:



Gioca ai tuoi giochi per PS5 mentre sei in movimento: puoi giocare ai tuoi giochi per PS5 ovunque in casa!

Ecco alcuni degli svantaggi derivanti dall'utilizzo di PlayStation Portal:

Richiede una PS5: PlayStation Portal richiede una PS5 per funzionare

Non una console portatile: PlayStation Portal non è una console portatile. Non può eseguire giochi localmente, ma trasmette solo i giochi da una PS5 tramite Wi-Fi

Nessun Bluetooth: PlayStation Portal non supporta il Bluetooth, quindi non è possibile utilizzarla con cuffie wireless o altr idispositivi

Prezzo elevato: Il costo di PlayStation Portal è di 219 euro

Questi sono i motivi che rendono PlayStation Portal poco conveniente per la maggior parte degli utenti. Tuttavia,a seconda delle loro esigenze, potrebbe comunque essere un discreto acquisto per poche persone. SCONSIGLIATA!

Il Vicepresidente Senior di Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino ha dichiarato al sito AV Watch:

"Piuttosto che la redditività, vogliamo aumentare la quantità di tempo in cui si può giocare con PS5. Se si può giocare ovunque, penso che alcune persone passeranno sicuramente più tempo a giocare".

Come sei gentile Sony... :(



