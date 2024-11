La Stagione 7 di DRAGON BALL The Breakers inizia oggi

Oggi è iniziata la stagione 7 diDRAGON BALL The Breakers con nuovi personaggi, ricompense e moltiplicatori!

Un nuovo Razziatore fa la sua comparsa sotto forma di due eroi della giustizia: Gamma 1 e 2. Grazie al loro Energy Scope ti consentiranno di localizzare i civili e i Superstiti nascosti.

Al livello 1, proteggi i civili nei panni di Gamma 2 e riempi l'indicatore di evoluzione per passare a Gamma 1 per il livello 2. Il livello 3 vedrà entrambi gli androidi collaborare insieme, con Gamma 2 che seguirà e supporterà ogni tua mossa! Infine, l'ultima evoluzione arriverà con il livello 4. Potrai chiamare Magenta, equipaggiato con un jet pack e una mimetica ottica. Il tuo obiettivo sarà muoverti in maniera furtiva e attivare Cell Max trovando un dispositivo nascosto da qualche parte nella mappa. Se ci riuscirai, vestirai i panni di Cell Max, il Razziatore più potente in assoluto! Ma non tutte le speranze sono perdute per i Superstiti, infatti, potranno trovare la Super transphere sulla mappa e trasformarsi in Orange Piccolo (Giant), l'unico con il potere di respingere Cell Max.

Accedendo al gioco oggi stesso e nel corso dell'intera stagione riceverai ricompense giornaliere, Spiriti del super guerriero e Biglietti per il sifone dello spirito, che sarà possibile spendere per sbloccare nuovi personaggi ottenibili solo durante le celebrazioni del secondo anniversario. Durante l'intera stagione, saranno attivi anche i moltiplicatori, andando ad aumentare esperienza, Zeni guadagnati e Spiriti del super guerriero.

Guarda Gamma 1 e 2 in azione nel nuovo trailer qui:

https://youtu.be/Kdgo3KmOkrE

DRAGON BALL The Breakers

è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, oltre a essere compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

