Israele offre una ricompensa di cinque milioni di dollari per ogni ostaggio liberato

Il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato una ricompensa di cinque milioni di dollari per ciascuno degli ostaggi ancora detenuti a Gaza dal 7 ottobre 2023. In un video diffuso durante una visita nel corridoio di Netzarim, nella Striscia di Gaza, Netanyahu ha dichiarato: "Chiunque riporterà un ostaggio troverà un modo sicuro per lui e la sua famiglia di uscire da Gaza. Daremo anche una ricompensa di cinque milioni di dollari per ogni ostaggio".

Questa iniziativa mira a incentivare la liberazione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, sottolineando l'impegno di Israele nel garantire la sicurezza dei propri cittadini. Netanyahu ha avvertito che chiunque danneggi gli ostaggi affronterà gravi conseguenze, mentre coloro che contribuiranno al loro rilascio avranno un passaggio sicuro per sé e le loro famiglie.

Secondo le autorità israeliane, circa 101 ostaggi sono ancora detenuti a Gaza. La maggior parte di loro è stata rapita durante l'attacco del 7 ottobre 2023, che ha visto il rapimento di circa 250 persone. Molti ostaggi sono stati liberati attraverso negoziati o operazioni militari, ma un numero significativo rimane ancora nelle mani di Hamas.

Le famiglie degli ostaggi hanno espresso preoccupazione per la sicurezza dei loro cari e hanno chiesto un accordo urgente per il loro rilascio prima dell'arrivo dell'inverno. In un incontro con Papa Francesco, cinque ex prigionieri israeliani hanno sottolineato l'urgenza di trovare una soluzione per riportare a casa gli ostaggi ancora detenuti a Gaza.

Israele ha intensificato gli sforzi per localizzare e liberare gli ostaggi, offrendo incentivi finanziari e garantendo passaggi sicuri per coloro che contribuiscono al loro rilascio.

Presidente Biden: Israele ha diritto di difendersi, ma il modo in cui lo fa è cruciale - Durante la sessione inaugurale del G20 a Rio de Janeiro, il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che Israele ha il diritto di difendersi, ma ha sottolineato l'importanza delle modalità con cui esercita tale diritto. Biden ha espresso l'intenzione di continuare a premere per un cessate il fuoco che garantisca la sicurezza di Israele, il ritorno degli ostaggi e la fine delle sofferenze del popolo palestinese, in particolare dei bambini.

Israele: tre arresti per il lancio di razzi contro la residenza di Netanyahu - Nelle prime ore di oggi, le forze di sicurezza israeliane hanno arrestato tre individui accusati di aver lanciato due razzi contro la residenza privata del Primo Ministro Benjamin Netanyahu a Cesarea. I razzi sono atterrati nel cortile della villa, senza causare danni o feriti, poiché il premier e la sua famiglia non erano presenti al momento dell'attacco.

Israele colpisce impianti militari iraniani e intensifica le operazioni in Libano - Israele ha condotto un raid aereo che ha colpito un impianto militare segreto a Parchin, in Iran. Secondo fonti statunitensi e israeliane, l'operazione ha danneggiato significativamente le infrastrutture legate al programma nucleare iraniano, ostacolando gli sforzi di Teheran per riprendere la ricerca nucleare a scopo militare.