S.T.A.L.K.E.R. 2, e altri titoli in arrivo con il support al DLSS 3

S.T.A.L.K.E.R. 2, Microsoft Flight Simulator 2024 e Lego Horizon Adventures in arrivo con il support al DLSS 3

Oltre 600 giochi e applicazioni sono dotati di tecnologie RTX e questa settimana Industry Giant 4.0, Microsoft Flight Simulator 2024 e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl avranno sin dal day one il supporto al DLSS 3; LEGO® Horizon Adventures™ è in arrivo con DLSS 3 e gli utenti di Proton possono ora utilizzare DLSS Frame Generation su Linux per accelerare le prestazioni nei giochi compatibili con Proton.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl : La combinazione unica tra shooter in prima persona, simulazione immersiva e horror torna il 20 novembre nel nuovissimo titolo di GSC Game World dedicato alla leggendaria serie. Assumete il ruolo di uno stalker solitario ed esplorate un open world fotorealistico senza soluzione di continuità, in una zona radioattiva di 64 km², con una varietà di ambienti che rivelano l'atmosfera post-apocalittica da diverse angolazioni. I giocatori della serie GeForce RTX 40 possono attivare DLSS 3 con Frame Generation e Super Resolution fin dal day one, accelerando le prestazioni per ottenere la migliore esperienza possibile - inoltre è possibile attivare NVIDIA Reflex per rendere l'esperienza più reattiva e divertente. Alle impostazioni massime del 4K, DLSS 3 moltiplica i frame rate delle schede grafiche GeForce RTX Serie 40 in media di 2,4 volte, mentre Reflex riduce la latenza fino al 45%. I nostri nuovissimi driver GeForce Game Ready offrono anche il supporto al day one del gioco.

Il nuovo capitolo del franchise Microsoft Flight Simulator è il simulatore di volo più ambizioso mai realizzato, ed è in uscita . Questo titolo è stato progettato per sfruttare le più recenti tecnologie di simulazione, cloud, machine learning, grafica e gioco per andare oltre il semplice pilotaggio degli aerei. E con la potenza extra del supporto al day one di NVIDIA DLSS 3 con Frame Generation e Super Resolution, DLAA, ombre in ray-tracing e NVIDIA Reflex, permetterà ai giocatori di realizzare il loro sogno di carriera nell'aviazione. Assicuratevi di scaricare i nostri nuovi driver Game Ready con il supporto al day one. LEGO® Horizon Adventures™ : Unisciti alla cacciatrice di macchine Aloy mentre guida un variopinto equipaggio di eroi in una missione per salvare il mondo e conoscere i segreti del suo passato in LEGO® Horizon Adventures™ disponibile da oggi . I giocatori di GeForce RTX che giocano a LEGO® Horizon Adventures™ possono accelerare le prestazioni con DLSS 3 con Frame Generation e Super Resolution, e massimizzare la qualità dell'immagine con DLAA (che può essere usato contemporaneamente a Frame Generation). Inoltre, grazie alla potenza delle GPU GeForce RTX e ai loro Ray Tracing Cores dedicati, è possibile migliorare ulteriormente la qualità dell'immagine in LEGO® Horizon Adventures™ con riflessi opachi e trasparenti in ray-tracing e illuminazione ray-tracing, per un'esperienza PC senza eguali.

Nel frattempo, è stata rilasciata una nuova build sperimentale di Proton , con modifiche apportate da NVIDIA, che consente ai possessori di GeForce RTX Serie 40 di moltiplicare le prestazioni nei giochi che supportano DLSS Frame Generation. Proton di Valve è un layer di compatibilità che permette ai giochi realizzati per Windows di essere giocati anche su sistemi operativi basati su Linux. Se preferite aspettare una build non sperimentale, tenete d'occhio il changelog e la pagina di rilascio di Proton per sapere quando le modifiche arriveranno sul branch principale.

