Kings League Italia: regole, squadre, presidenti e dove seguirla

La Kings League, il torneo di calcio a 7 ideato dall'ex difensore del Barcellona Gerard Piqué, ha ufficialmente fatto il suo ingresso in Italia. La presentazione si è tenuta il 18 novembre a Torino, alla presenza di numerose personalità del calcio italiano, tra cui Gigi Buffon, Francesco Totti, Alessandro Del Piero e Andrea Pirlo. Zlatan Ibrahimovic è stato nominato presidente della Kings League Italia, mentre Claudio Marchisio ricoprirà il ruolo di Head of Competition.

Il torneo italiano seguirà il format già consolidato in Spagna e Sudamerica, con dodici squadre partecipanti. Sebbene il calendario ufficiale non sia ancora stato reso noto, è stato confermato che l'Allianz Stadium di Torino ospiterà il 12 gennaio 2025 la finale della Kings World Cup Nations League, un torneo internazionale che vedrà la partecipazione di 16 nazioni.

Le partite della Kings League si distinguono per un regolamento innovativo:

- Durata: due tempi da 20 minuti ciascuno.

- Inizio partita: la palla viene rilasciata da una gabbia posta sopra il centrocampo, e i giocatori partono dalla linea di fondo per contendersela.

- Progressione dei giocatori: nei primi 5 minuti, si gioca uno contro uno tra i portieri; ogni minuto si aggiunge un giocatore fino a completare le squadre.

- Variazioni durante il gioco: al 18° minuto, un dado determina il numero di giocatori in campo fino alla fine del primo tempo.

- Gol doppi: negli ultimi due minuti di ciascun tempo, i gol valgono doppio se le squadre non sono in parità.

- Supplementari: in caso di parità al 40°, si procede con il golden gol; se persiste, si passa ai rigori.

Ogni squadra ha la possibilità di utilizzare carte segrete che offrono vantaggi strategici, come gol doppi, rigori aggiuntivi o penalizzazioni per gli avversari. Inoltre, il presidente di ciascuna squadra può calciare un rigore in un momento specifico della partita.

Tra i presidenti delle squadre italiane figurano noti streamer e creatori di contenuti, tra cui Fedez, che ha annunciato Luciano Moggi come vicepresidente del suo team, Blur, Grenbaud, Damiano "Er Faina" e ManuXO.

Le partite della Kings League Italia saranno trasmesse in streaming sui canali ufficiali della competizione, tra cui Twitch, TikTok, YouTube e X. Inoltre, i presidenti delle squadre trasmetteranno le partite sui propri canali, offrendo un commento personalizzato per i loro follower.

Con l'arrivo della Kings League in Italia, gli appassionati di calcio potranno assistere a un torneo che combina sport e intrattenimento, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente.