Tragedia in autostrada: bambina di 9 anni muore durante il viaggio verso l'ospedale Gaslini di Genova

Una tragica fatalità ha colpito una famiglia calabrese in viaggio verso Genova. Una bambina di 9 anni è deceduta improvvisamente mentre si trovava in auto con i genitori, diretti all'ospedale Gaslini per una visita di controllo. Il dramma si è consumato nei pressi di Arezzo, quando la piccola ha accusato un malore improvviso. Nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari, giunti sul luogo dell'accaduto, non è stato possibile salvarle la vita.

La famiglia era partita dalla Calabria con l'intento di sottoporre la bambina a controlli medici presso il rinomato istituto pediatrico genovese. Durante il tragitto, però, la situazione è precipitata. La bambina ha manifestato sintomi preoccupanti che hanno indotto i genitori a fermarsi e a richiedere immediatamente soccorso. Purtroppo, all'arrivo dei medici, la situazione era già critica e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulle condizioni di salute precedenti della bambina o sulle circostanze specifiche che hanno portato al malore fatale. La comunità locale e l'intera regione esprimono profondo cordoglio per la perdita subita dalla famiglia.

Frecciargento Roma-Genova parte con 50 minuti di anticipo: Salvini chiede spiegazioni - Il treno Frecciargento 8556, programmato per partire da Roma Termini alle 16:20 con destinazione Genova Piazza Principe, è partito alle 15:30, con un anticipo di 50 minuti rispetto all'orario previsto. Questo evento ha suscitato numerose polemiche e richieste di chiarimenti da parte delle autorità competenti.

Capotreno accoltellato a Genova: il 21enne arrestato afferma di essere stato colpito con un manganello - Il 4 novembre 2024, presso la stazione di Genova Rivarolo, il capotreno Rosario Ventura è stato accoltellato durante il controllo dei biglietti a bordo di un treno regionale diretto a Busalla. L'aggressore, Fares Kamel Salem Alshahhat, un 21enne di origine egiziana, è stato arrestato con l'accusa di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

Allarme Rivotril a Genova: lo psicofarmaco invade le piazze di spaccio - A Genova, le recenti operazioni antidroga condotte dal Nucleo Investigativo e dalle Compagnie del Comando Provinciale dei Carabinieri hanno evidenziato la diffusione del Rivotril nelle piazze di spaccio del capoluogo ligure. Questo psicofarmaco, utilizzato come ansiolitico e antiepilettico, è ora presente nel mercato illecito, affiancandosi a sostanze come cocaina, crack, hashish, marijuana e metanfetamine.