Celly svela la collezione Keith Haring

Celly svela la nuova collezione Keith Haring: colori vibranti per le giornate in ufficio

Celly, brand del gruppo Esprinet specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop presenta la nuova collezione Keith Haring: le iconiche e coloratissime grafiche dell’artista statunitense impreziosiscono nuovamente gli accessori Celly, per un incontro perfetto tra stile e organizzazione in ufficio o nelle postazioni per smart working. La nuova linea è disponibile in esclusiva presso MediaWorld da ottobre 2024.

