Divertimento per i bimbi con i nuovi accessori Tech for Kids di Celly

Celly, brand del gruppo Esprinet specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop, propone nuovi dispositivi tech pensati per i più piccoli: accessori ideali per l’uso quotidiano studiati per stimolare la fantasia e la creatività dei bimbi, assicurando divertimento a tutta la famiglia.

Trend Tech 2025 secondo Kingston Technology - L’intelligenza artificiale continuerà ad essere una grande opportunità di sviluppo per i PC e le tecnologie di storage e memoria, mentre l’entrata in vigore di nuove normative con il NIS2 e il DORA manterrà alta l’attenzione sulla cybersecurity. Sarà anche l’anno dei progressi del quantum computing: sono questi i 4 trend tech individuati da Kingston Technology per il 2025.

Regalo tech dell'ultimo minuto? Ci pensa Trust - Manca sempre meno a Natale e sempre meno tempo per fare gli ultimi regali! Niente panico perchè con Trust, brand specializzato nel settore degli accessori digitali e gaming, ttrovare il dono perfetto per gli amici tech-lover è più semplice del previsto grazie all’ampia gamma di prodotti e alla facilità con cui puoi trovarli nei negozi e su Amazon.

TEUFEL, TRUST, AIXI | Regali tech per Natale 2024 - Segnaliamo una selezione di idee regalo hi-tech per Natale di Teufel, Trust e AIXI. Dagli accessori per il gaming alle potenti soundbar di design, fino alle nuove smart tv con library inclusa: quest'anno le proposte per i tech-lover sono davvero tantissime e perfette per ogni esigenza! Link TeufelREAL BLUE TWS 3 - https://teufelaudio.