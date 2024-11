DUNGEONS & DEEJAY è disponibile

Disponibile da martedì 19 novembre su OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio

Rocco Tanica, Alessandra Patitucci, Carlo Lucarelli, Ditonellapiaga, Roberto Lipari insieme a Francesco Lancia per una speciale puntata di “DUNGEONS & DEEJAY”il podcast di Francesco Lancia ispirato al gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo

Rocco Tanica, Alessandra Patitucci, Carlo Lucarelli, Ditonellapiaga, Roberto Lipari sono i protagonisti di un’entusiasmante avventura investigativa insieme a Francesco Lancia in una speciale puntata di “Dungeons & Deejay”, il podcast prodotto da OnePodcast e ispirato al gioco di ruolo più famoso al mondo. Il nuovo episodio, registrato live all’interno della gremita sala del Teatro del Giglio durante Lucca Comics & Games 2024, è disponibile da oggi, martedì 19 novembre, sull’app di OnePodcast e su tutte le piattaforme digitali.

Guidati dal master Francesco Lancia, i giocatori hanno dato vita a uno spettacolo interattivo trasportando il pubblico presente nel fantastico mondo dalle infinite possibilità di Dungeons & Dragons, che ha festeggiato quest’anno i suoi 50 anni. Ogni player si è trasformato in un vero e proprio eroe fantasy, sfidando gli avversari a colpi di improvvisazione tra elfi, mostri e incantesimi per far vivere agli spettatori un’avventura mozzafiato, lasciando stabilire a loro le sorti del gioco.

Una partita imperdibile, realizzata in collaborazione con Wizards of the Coast, che da oggi sarà possibile rivere, o ascoltare per la prima volta, sull’app OnePodcast e sulle principali piattaforme di streaming audio, dove si potranno recuperare anche le passate edizioni del podcast “Dungeons & Deejay”.

Dal palco di Lucca Comics & Games 2024, Francesco Lancia ha inoltre annunciato che sta già lavorando alla nuova stagione che uscirà nel 2025.

