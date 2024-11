Esplosione in fabbrica di fuochi d'artificio a Ercolano: due morti e dispersi

Un'esplosione devastante ha colpito oggi una fabbrica di fuochi d'artificio illegali situata in contrada Patacca 94 a Ercolano, in provincia di Napoli. L'incidente ha provocato la morte di due persone, mentre altre risultano disperse. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i carabinieri della tenenza di Ercolano e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella ricerca dei dispersi.

La deflagrazione è stata avvertita in un'ampia area circostante, causando panico tra i residenti. Le autorità stanno indagando per determinare le cause dell'incidente e verificare eventuali responsabilità legate alla produzione illegale di materiale pirotecnico.

Ercolano - turista olandese sfregia parete di una domus - Sangiuliano: Inciviltà e idiozia - ora paghi - Ieri è toccato a una domus romana del Parco archeologico di Ercolano, sfregiata da un turista con un pennarello indelebile.Una firma, con un marker nero, di quelli indelebili Attualità - Sfregio alla parete di una domus romana agli scavi di Ercolano.