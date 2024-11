Exit poll Elezioni regionali 2024: De Pascale in vantaggio in Emilia-Romagna, testa a testa Tesei-Proietti in Umbria

Le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria si sono concluse oggi, 18 novembre 2024, con la chiusura dei seggi alle ore 15. Gli elettori hanno votato domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. L'affluenza in entrambe le regioni ha registrato un calo significativo rispetto alle precedenti consultazioni: in Emilia-Romagna si è attestata al 46,38%, mentre in Umbria al 52,28% .

Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, in Emilia-Romagna il candidato del centrosinistra, Michele De Pascale, è in vantaggio con una forbice tra il 53% e il 57% dei voti. La candidata del centrodestra, Elena Ugolini, è stimata tra il 39% e il 43% . Un instant poll di SWG per La7 conferma questa tendenza, attribuendo a De Pascale una percentuale tra il 54,5% e il 58,5%, e a Ugolini tra il 39,5% e il 43,5% .

In Umbria, sempre secondo il Consorzio Opinio Italia per Rai, si prospetta un testa a testa tra la presidente uscente del centrodestra, Donatella Tesei, con una stima tra il 46,5% e il 50,5%, e la candidata del centrosinistra, Stefania Proietti, tra il 46% e il 50% . L'instant poll di SWG per La7 riflette una situazione analoga, indicando entrambe le candidate in una forbice compresa tra il 46,5% e il 50,5% .

Le operazioni di spoglio sono attualmente in corso. I risultati definitivi sono attesi entro la serata di oggi, con la possibilità che lo scrutinio si protragga fino a domani o nei prossimi giorni . Queste elezioni regionali sono considerate un importante banco di prova per le forze politiche nazionali, in particolare per il centrosinistra, che mira a consolidare la propria presenza in Emilia-Romagna, e per il centrodestra, che punta a confermare la leadership in Umbria.

Elezioni regionali 2024 in Emilia-Romagna e Umbria: urne aperte fino alle 15, affluenza in calo - Oggi, lunedì 18 novembre 2024, proseguono le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria, con i seggi aperti fino alle ore 15. In Emilia-Romagna, le elezioni sono state anticipate di un anno rispetto alla scadenza naturale del 2025, a seguito dell'elezione dell'ex presidente Stefano Bonaccini al Parlamento Europeo.

Elezioni Regionali 2024: Emilia-Romagna e Umbria al voto il 17 e 18 novembre - Oggi e domani i cittadini dell'Emilia-Romagna e dell'Umbria sono chiamati alle urne per le elezioni regionali. In entrambe le regioni, i seggi sono aperti oggi dalle 7:00 alle 23:00 e domani dalle 7:00 alle 15:00.Emilia-RomagnaIn Emilia-Romagna, le elezioni sono state anticipate a causa delle dimissioni del presidente uscente, Stefano Bonaccini, eletto al Parlamento europeo.

Scienziati propongono task force nazionale e reti regionali per One Health - Un gruppo di oltre 90 scienziati italiani ha lanciato una proposta per rafforzare l'approccio One Health nel paese, presentando oggi alla Camera un documento intitolato "One Healthon, la rete della salute". Gli esperti richiedono una task force nazionale affiancata da reti regionali per affrontare emergenze sanitarie e ambientali attraverso un’alleanza multidisciplinare.