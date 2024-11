Dying Light 2: Stay Human - supporto a PS5 Pro

Dying Light 2: Stay Human si unisce al PlayStation Plus con il supporto a PS5 Pro

Giocate a Dying Light 2 gratuitamente con PlayStation Plus Extra e Premium e godetevi la grafica migliorata su PlayStation 5 Pro

Novità entusiasmanti per i giocatori PlayStation: Il 19 novembre 2024, Dying Light 2: Stay Human entrerà a far parte del catalogo giochi di PlayStation Plus Extra e Premium. Questa aggiunta rende più facile che mai per i giocatori PlayStation immergersi nell'esperienza zombie definitiva. Inoltre, potranno invitare i loro amici a unirsi alla lotta e ad affrontare l'intera campagna in cooperativa fino a quattro giocatori.

Dal suo debutto più di due anni fa, Dying Light 2: Stay Human si è evoluto in modo significativo grazie al feedback della community. Con quasi 20 aggiornamenti principali che migliorano ogni aspetto del gioco, non c'è mai stato un momento migliore per unirsi alla lotta per la sopravvivenza a Villedor.

Impostazioni grafiche migliorate su PlayStation 5 Pro

Inoltre, Techland ha annunciato anche miglioramenti grafici esclusivi in Dying Light 2: Stay Human per PlayStation 5 Pro. Le console PlayStation 5 Pro riceveranno impostazioni grafiche migliorate in tutte e quattro le modalità di gioco disponibili, consentendo ai giocatori di dare priorità a ciò che è importante per loro:

Bilanciato: 4K upscalato a 60 FPS. Ora con una risoluzione di base aumentata (1512p), illuminazione globale migliorata, riflessi dello spazio dello schermo e qualità della diffusione della sub-superficie.

Risoluzione: 4K nativo a 30 FPS. Ora con una migliore qualità delle ombre, dell'illuminazione globale, dei riflessi dello spazio dello schermo e della dispersione sub superficiale.

Performance: 4K upscalato con VRR, fino a 120 FPS. Ora con una risoluzione di base aumentata (1440p), migliori ombre di contatto, illuminazione globale, riflessi dello spazio dello schermo, ombre puntiformi, qualità della dispersione sub superficiale e qualità della nebbia.

Qualità: 4K a 30 FPS con Ray Tracing. Ora con una risoluzione di base aumentata (1440p), migliori ombre di contatto, illuminazione globale e qualità della dispersione sub superficiale.

L'aggiunta di Dying Light 2: Stay Human a PlayStation Plus Extra e Premium offre ai nuovi possessori di PlayStation 5 Pro la possibilità di provare tutta la potenza della loro nuovissima console.