Lecce: giovane muore inalando gas esilarante durante la festa di compleanno

Alessano, Lecce – Una serata di festa si è trasformata in tragedia per Pierpaolo Morciano, un giovane di 26 anni, deceduto durante i festeggiamenti del suo compleanno. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe inalato protossido di azoto, noto come "gas esilarante" o "droga della risata", attraverso un palloncino. Questo gas, utilizzato per i suoi effetti euforici, può comportare gravi rischi per la salute.

L'incidente è avvenuto in via della Giudecca, dove Pierpaolo si trovava in compagnia di amici. Dopo aver inalato il gas, il giovane si è improvvisamente accasciato al suolo. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Le autorità hanno disposto l'autopsia per determinare le cause esatte del decesso e verificare se l'inalazione del gas possa aver interagito con eventuali patologie preesistenti.

Il protossido di azoto, sebbene utilizzato in ambito medico come anestetico, è diventato popolare tra i giovani per i suoi effetti euforici. Tuttavia, l'inalazione senza controllo può provocare gravi effetti collaterali, tra cui perdita di coscienza, danni neurologici e, in casi estremi, la morte. Le autorità sanitarie e le forze dell'ordine mettono in guardia sui pericoli legati all'uso improprio di sostanze come il protossido di azoto, sottolineando l'importanza di una maggiore consapevolezza tra i giovani riguardo ai rischi associati.

La comunità di Alessano è sconvolta per la perdita di un giovane nel fiore degli anni, e l'episodio ha riacceso il dibattito sull'uso di sostanze stupefacenti e sui pericoli delle cosiddette "droghe ricreative". Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli dell'accaduto e per prevenire future tragedie simili.

