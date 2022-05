Jamiroquai entra in The Sandbox e il metaverso si colora di note funky

La band britannica è pronta a trasformare la sua Virtual Insanity

e altri indimenticabili brani in esperienze interattive travolgente

The Sandbox, uno dei principali mondi virtuali di gioco decentralizzati e sussidiaria di Animoca Brands, ha annunciato oggi la partnership con Jamiroquai, per portarne lo spirito libero e la musica travolgente nel metaverso. Jamiroquai è una leggendaria band funk e acid jazz di Londra capitanata dal cantante Jay Kay, conosciuta per il successo mondiale Virtual Insanity, che le ha fruttato un Grammy Award, e per una serie di album di successo e tour in tutto il mondo. La band ha venduto più di 27 milioni di album in tutto il mondo. Il suo terzo album, Traveling Without Moving, ha ricevuto un Guinness World Record come l’album funk più venduto della storia. La collaborazione tra Jamiroquai e The Sandbox è statasviluppata in associazione con Bravado, la divisione di Universal Music Group che ne gestisce il merchandising su licenza.

“Jamiroquai è sempre stata una band con uno sguardo al futuro e con una vocazione super social: creare una LAND in cui tutti possono riunirsi in The Sandbox per godersi un po’ di funk, libertà e moda fornirà un nuovo spazio per connettersi digitalmente con i nostri fan e con chi ama la musica”, spiega il portavoce della band. “Non vediamo l’ora di dare maggiori informazioni, ma per ora possiamo solo dire che i cappelli di Jay Kay saranno sicuramente parte del nostro viaggio insieme”. Per avere un’idea di come sarà l’esperienza è possibile dare un’occhiata a questo Teaser ispirato al videoclip di Virtual Insanity.

In parte immobiliare virtuale, in parte parco di divertimenti, The Sandbox abbraccia pienamente l’idea del metaverso come uno spazio digitale condiviso senza soluzione di continuità, in cui mondi ed eroi si incontrano per creare esperienze magiche. Jamiroquai si unisce a oltre 200 partnership esistenti tra cui Ubisoft, The Rabbids, Gucci Vault, The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, The Smurfs, Care Bears, Atari, ZEPETO e CryptoKitties. Tutte queste partnership sposano la visione del team di The Sandbox di consentire ai giocatori di creare le proprie esperienze utilizzando personaggi e mondi sia originali che celebri.

“Il metaverso fornisce al settore della musica e dell'intrattenimento la possibilità di esprimere la creatività attraverso nuove forme di espressione”, dice Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox. “Per noi è un onore dare il benvenuto a Jamiroquai in The Sandbox. Questa collaborazione si aggiunge ad altre simili con artisti come Snoop Dogg, BLOND:ISH e Deadmau5 o a quella con etichette musicali come Warner Music Group. Siamo entusiasti di rendere The Sandbox un luogo in cui gli artisti possono entrare in contatto con i loro fan in modo diretto e genuino”.

"In qualità di ex dirigente di Universal Music Group”, dice Bertrand Levy, VP Global Partnerships di The Sandbox, “sono entusiasta di vedere Jamiroquai, tra le band più innovative dell’industria musicale, unirsi a The Sandbox, dimostrando l’importanza del metaverso come piattaforma per la comunità musicale”.

“Siamo lieti di poter contribuire a fornire un nuovo elemento di interazione tra i nostri artisti e i loro fan", ha affermato Racheal Redfearn, SVP A&R e Brand Management di Bravado. “The Sandbox consente agli artisti di comunicare la loro musica e creatività ai fan in un'esperienza completamente coinvolgente. Siamo entusiasti di collaborare con The Sandbox e non vediamo l'ora di darvi il benvenuto nel mondo di Jamiroquai”.

Per celebrare la partnership tra Jamiroquai e The Sandbox, oggi, esclusivamente su store.jamiroquai.com, verrà resa disponibile per i fan una speciale collezione di merchandising che comprende una t-shirt in edizione limitata e un portachiavi.

