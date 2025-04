Giugliano, 67enne trovato morto in casa a

Un uomo di 67 anni, Ferdinando Formisano, è stato trovato morto oggi, mercoledì 9 aprile 2025, nella sua abitazione di via Vicinale Amodio a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, Napoli. Il corpo presentava il volto tumefatto, e il medico legale ha riscontrato un trauma cranico come possibile causa del decesso. L'autopsia, disposta dalla Procura di Napoli Nord, chiarirà le circostanze della morte. I carabinieri, allertati dal personale del 118, hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.

13enne accoltellato a Giugliano durante una partita di calcio: aggressore un coetaneo - Un episodio di violenza tra giovanissimi ha scosso Giugliano in Campania, provincia di Napoli. Nella serata di ieri, un ragazzo di 13 anni è stato accoltellato da un coetaneo durante una partita di calcio in un parco vicino a piazza Gramsci. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava giocando a pallone con alcuni amici quando è stata avvicinata da un altro ragazzo che ha preteso il pallone.

Bimba morta a Giugliano - viaggiavano in 4 su una Smart: denunciata anche la madre - La madre della bimba di 8 anni che ieri è morta nell'incidente stradale a Giugliano in Campania, Napoli, dopo che l'auto sulla quale era a bordo si è ribaltata, è stata denunciata in stato di libertà per omicidio stradale.Ieri, per la morte della piccola, era stato arrestato il compagno della donna che era alla guida dell'auto senza patente Attualità - La madre della bimba di 8 anni che ieri è morta nell'incidente stradale a Giugliano in Campania, Napoli, dopo che l'auto sulla quale era a bordo si è ribaltata, è stata denunciata in stato di libertà per omicidio stradale.

Napoli - giallo a Giugliano: 79enne trovato morto con ferita alla testa - Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di polizia di Giugliano e un'ambulanza del 118, ma i medici hanno potuto solo constatare il decesso del 79enne.Sul caso è stata aperta un'inchiesta Attualità - Giallo in provincia di Napoli: un anziano è stato trovato morto in un vialetto privato.