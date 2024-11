Gillette Labs alla Milan Games Week & Cartoomics 2024

INIZIA IL COUNT DOWN PER LE SEMIFINALI E FINALI DELLA GILLETTE BOMER CUP, DURANTE LA MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS 2024

Una sfida adrenalinica che celebra il gaming e conferma l'impegno di Gillette nel mondo degli esport

Semifinali e finali della Gillette Bomber Cup Livello Labs 2.0 in data 23 novembre, a partire dalle ore 15:00 presso GameStorm Stage, padiglione 15.

I BAFFI, SCREAMERS, I CATTIVONI e I TARATI sono le squadre finaliste pronte a sfidarsi dal vivo per aggiudicarsi la vittoria alla Gillette Bomber Cup Livello Labs 2.0

Manca poco al ritorno di Gillette alla Milan Games Week & Cartoomics, uno degli eventi più attesi dagli appassionati di gaming e streamer in Italia, con la nuova edizione della Gillette Bomber Cup Livello Labs 2.0. Anche quest’anno la Milan Games Week & Cartoomics ospiterà le semifinali e finali del torneo, le squadre finaliste sono pronte a contendersi il titolo nella modalità Hardpoint 3v3, in programma sabato 23 novembre a partire dalle ore 15:00 presso l’innovativo GameStorm Stage (padiglione 15).

La competizione, che quest’anno ha visto le qualifiers aperte a tutti, pro-players e non, giungerà al termine in una mappa futuristica e immersiva che promette di coinvolgere i fan e i giocatori in un’atmosfera unica. Il format prevede nove postazioni, con quattro attive per ogni match e una durata di 15 minuti, in cui i team accumuleranno punti mantenendo il controllo della postazione attiva.

La nuova mappa Labs 2.0 – con le sue aree iconiche come il Neon Square e la Razor Tower – aggiunge ulteriore spettacolarità alla competizione. Ogni dettaglio è stato pensato per stimolare i team a mettere in campo strategie sempre più sofisticate e per offrire agli spettatori un’esperienza memorabile.

Le quattro squadre finaliste che si sfideranno dal vivo e in diretta sui canali Twitch di Piz e Xiuder, caster d’eccezione dell’evento, sono:

I BAFFI, capitanati da AYARBAFFO

SCREAMERS, capitanati da PREDAGE

I CATTIVONI, capitanati da RAKINSS

I TARATI, capitanati da NEZAK

“Siamo pronti per questo spettacolo, non vediamo l’ora di salire sul palco e far vivere a tutti questa sfida. Per noi è un’opportunità per continuare a valorizzare la community del gaming e coinvolgere non solo i professionisti, ma ogni persona che gioca e vuole mettersi alla prova” ha dichiarato Marco Centanni, Brand Director Shave Care Italia di Gillette. “Questo evento offre un contesto straordinario per unire performance, passione e competizione in un ambiente stimolante per i giocatori e tutti i fan. Gillette è lieta di contribuire a creare questo palcoscenico, dove l’energia e il dinamismo del gaming trovano una nuova dimensione”.

L’appuntamento con la Gillette Bomber Cup 2024 è fissato per il 23 novembre alla Milan Games Week & Cartoomics.

