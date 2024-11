Elezioni regionali 2024 in Emilia-Romagna e Umbria: urne aperte fino alle 15, affluenza in calo

Oggi, lunedì 18 novembre 2024, proseguono le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria, con i seggi aperti fino alle ore 15. In Emilia-Romagna, le elezioni sono state anticipate di un anno rispetto alla scadenza naturale del 2025, a seguito dell'elezione dell'ex presidente Stefano Bonaccini al Parlamento Europeo.

I candidati alla presidenza dell'Emilia-Romagna sono:

- Michele De Pascale: sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, comprendente Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Civici con De Pascale Presidente ed Emilia-Romagna Futura - Riformisti.

- Elena Ugolini: candidata del centrodestra, appoggiata da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e la lista civica Elena Ugolini Presidente - Rete Civica.

- Federico Serra: rappresentante di Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano e Rifondazione Comunista.

- Luca Teodori: candidato della lista civica "Lealtà Coerenza Verità".

In Umbria, i candidati alla presidenza sono:

- Donatella Tesei: presidente uscente, sostenuta dalla coalizione di centrodestra composta da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Unione di Centro, Alternativa Popolare e la lista Tesei Presidente.

- Stefania Proietti: candidata del centrosinistra, appoggiata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Umbria Domani, Civici Umbri, Umbria per la Sanità Pubblica e Riformisti e Civici - Umbria Futura.

- Elia Francesco Fiorini: rappresentante di Alternativa per l'Umbria.

- Martina Leonardi: candidata di Insieme per un'Umbria Resistente.

- Giuseppe Paolone: esponente di Forza del Popolo.

- Moreno Pasquinelli: rappresentante del Fronte del Dissenso.

- Fabrizio Pignalberi: candidato per Quinto Polo per l'Italia e Più Italia Sovrana.

- Marco Rizzo: sostenuto da Alternativa Riformista e Democrazia Sovrana Popolare.

- Giuseppe Tritto: esponente di Umani Insieme Liberi.

Secondo i dati sull'affluenza forniti dal Ministero dell'Interno, alle ore 23 di ieri, in Emilia-Romagna ha votato il 35,76% degli aventi diritto, in calo rispetto al 67,67% registrato nel 2020. In Umbria, l'affluenza è stata del 37,79%, inferiore al 64,69% del 2019. È importante notare che nelle precedenti tornate elettorali si votò in un'unica giornata, mentre quest'anno le elezioni si svolgono su due giorni.

I cittadini sono invitati a recarsi ai seggi muniti di documento di identità valido e tessera elettorale. Per chi avesse smarrito la tessera, è possibile richiederne una nuova presso l'ufficio elettorale del proprio comune di residenza.

Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi, con i primi risultati attesi nel corso del pomeriggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di voto e sulle liste dei candidati, è possibile consultare i siti ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria.

