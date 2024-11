Maternità surrogata: pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale la legge sul reato universale

Oggi, lunedì 18 novembre 2024, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che rende la maternità surrogata un reato universale in Italia. Questo provvedimento, approvato definitivamente dal Senato il 16 ottobre scorso, estende la punibilità della pratica dell'utero in affitto anche a chi vi ricorre all'estero, in paesi dove è legale. La legge è stata promulgata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 4 novembre, prima della sua partenza per la Cina.

Il disegno di legge n. 824 sulla gestazione per altri vieta ai cittadini italiani di praticare la maternità surrogata anche all'estero, nei paesi dove tale pratica è consentita. In Italia, la maternità surrogata è già illegale dal 2004, con sanzioni che prevedono la reclusione da tre mesi a due anni e multe da 600.000 a un milione di euro.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato l'approvazione in Senato definendo la norma "di buonsenso contro la mercificazione del corpo femminile e dei bambini. La vita umana non ha prezzo e non è merce di scambio".

L'Associazione Luca Coscioni ha annunciato l'intenzione di difendere le coppie danneggiate da questa legge, definendola "ingiusta e irragionevole". L'associazione ha dichiarato: "Porteremo la nostra e la loro battaglia nei tribunali e in ogni sede adeguata, con l'obiettivo di ristabilire un'opportunità offerta dalla scienza, che una normativa cieca e brutale pretende di condannare come reato universale". Secondo l'associazione, oltre 50 coppie da tutta Italia si sono rivolte al loro team legale, preoccupate per le conseguenze che questa legge potrà avere sul loro progetto di famiglia. Si tratta principalmente di coppie eterosessuali, con donne affette da gravi patologie che rendono impossibile portare avanti una gravidanza, e coppie dello stesso sesso che desiderano avere figli.

È importante sottolineare che, secondo il principio di irretroattività del diritto penale, la legge non si applica retroattivamente. Pertanto, se la procedura di gravidanza per altri all'estero è stata avviata prima dell'entrata in vigore della legge, la coppia o la persona coinvolta non sarebbe perseguibile penalmente. Se la procedura è iniziata dopo l'entrata in vigore della legge, la coppia o la persona coinvolta potrebbe essere soggetta a sanzioni penali. Sarà comunque necessario analizzare ogni caso specifico per determinare l'applicabilità della legge.

La pubblicazione odierna in Gazzetta Ufficiale segna l'entrata in vigore di una normativa che avrà un impatto significativo sulle coppie italiane che intendono ricorrere alla maternità surrogata all'estero.

