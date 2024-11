VisiTuscia Expo per la promozione delle eccellenze del territorio viterbese

Dal 21 al 23 novembre 2024 si svolgerà "VisiTuscia", la Borsa del Turismo e dell’Enogastronomia della Tuscia viterbese, promossa dal CAT Centro Assistenza Tecnica di Viterbo e inserita nell’ambito della DMO Expo Tuscia. L’evento si concentrerà sul turismo religioso in vista dell’Anno Giubilare 2025, con un programma itinerante che coinvolgerà i comuni e le imprese lungo la Via Francigena, cuore dell’offerta territoriale.

L’iniziativa mira a valorizzare le eccellenze del territorio viterbese, dalle strutture ricettive all’enogastronomia, fino agli aspetti culturali, ambientali, termali e religiosi. Il presidente della DMO, Vincenzo Peparello, ha dichiarato che il programma includerà visite a cantine e degustazioni delle specialità locali, ma con uno sguardo orientato al futuro, in particolare all’Anno Giubilare. Tra gli appuntamenti previsti, due visite speciali: la Chiesa di Santa Cristina a Bolsena, luogo del Miracolo Eucaristico del 1263, e il Palazzo dei Papi di Viterbo, sede pontificia nel XIII secolo.

Lungo la Via Francigena, che attraversa la provincia da Proceno a Roma, si punta a catturare l’interesse dei turisti, soprattutto in vista del 2025. Peparello ha sottolineato l’importanza della presenza di operatori del turismo organizzato per avviare un dialogo di accoglienza e promozione.

"VisiTuscia" rappresenta un’opportunità per tour operator, agenti di viaggio, startup, blogger e giornalisti del settore turistico ed enogastronomico, con un focus su promozione e commercializzazione. Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio, sfrutterà le tecnologie digitali per ampliare il pubblico e ridurre le distanze.

Francesco Comotti, Destination Manager della DMO Expo Tuscia, ha evidenziato il ruolo del consorzio nel favorire il dialogo tra le realtà del territorio, grazie a un ampio partenariato pubblico e privato. Ha inoltre sottolineato l’arricchimento di questa edizione con il contributo di reti d’impresa locali.