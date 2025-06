Video incendio all'Università della Tuscia: evacuata la facoltà di Agraria, tetto avvolto dalle fiamme

Un incendio ha colpito l'Università della Tuscia a Viterbo, avvolgendo il tetto della facoltà di Agraria in fiamme. L'evacuazione tempestiva dell'edificio e di altre strutture vicine ha garantito la sicurezza degli studenti e del personale. Fortunatamente, non ci sono feriti, ma le operazioni di controllo continuano per domare il rogo.

Un vasto incendio è scoppiato nella giornata di oggi presso l’Università della Tuscia a Viterbo, interessando in particolare il tetto della facoltà di Agraria. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessaria l’evacuazione immediata dell’intero edificio e di altre tre strutture limitrofe. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti né persone coinvolte. Le operazioni di soccorso sono affidate a quattro squadre dei vigili del fuoco, supportate da rinforzi giunti da Roma e Terni, che stanno cercando di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Leggi anche Incendio nella notte al Viola Park: evacuato il padiglione dei giovani calciatori della Fiorentina, quattro intossicati Attraverso un messaggio pubblicato su Facebook, il Comune di Viterbo ha invitato i cittadini a non avvicinarsi alla zona interessata, per non ostacolare l’intervento dei soccorsi. La polizia locale ha provveduto a chiudere le vie d’accesso all’area universitaria per agevolare le operazioni di spegnimento. L’amministrazione comunale ha inoltre diffuso un avviso rivolto alla popolazione residente nel raggio di un chilometro dal luogo dell’incendio, raccomandando di tenere le finestre chiuse per evitare l’esposizione ai fumi sprigionati dal rogo.

Grave incendio a Viterbo, in fiamme l’Università della Tuscia: si alza colonna di fumo nero