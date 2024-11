Milano, 52enne muore dopo essere rientrato a casa

Un uomo di 52 anni è deceduto ieri sera a Milano, accasciandosi sul divano al rientro nella sua abitazione di via Giovanni Ameglio 5, nella zona di Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, di nazionalità italiana, era uscito di casa e, al ritorno, si è trovato male, morendo poco dopo.

I soccorsi sono stati allertati dalla compagna della vittima, che ha trovato l'uomo privo di sensi sul divano. Sul corpo sono state riscontrate due ferite da taglio: una lieve all'altezza del sopracciglio destro e una di circa 2 cm alla tibia destra, in prossimità di una vena varicosa. La perdita di sangue da quest'ultima ferita potrebbe aver causato un arresto cardiocircolatorio.

Nei pressi dell'abitazione, le forze dell'ordine hanno trovato una chiazza di sangue e cocci di bottiglia di vetro anch'essi macchiati di sangue. La Polizia Scientifica, insieme al medico legale e alla Squadra Mobile della Questura di Milano, sta conducendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e determinare eventuali responsabilità. Non si esclude che la ferita mortale possa essere stata causata da una caduta accidentale.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze precise della morte e stabilire se si tratti di un caso di omicidio o di un incidente domestico.

