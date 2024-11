Jannik Sinner e Fritz si sfidano oggi nella finale delle ATP Finals 2024: orario e diretta TV

Oggi, domenica 17 novembre 2024 alle ore 18:00, Jannik Sinner affronterà Taylor Fritz nella finale delle ATP Finals 2024 a Torino. L'incontro si terrà all'Inalpi Arena, con Sinner, numero 1 del mondo, che cercherà di conquistare il suo primo titolo alle ATP Finals.

Sinner ha raggiunto la finale dopo una serie di prestazioni convincenti, inclusa una vittoria in semifinale contro il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-1, 6-2. Fritz, dal canto suo, ha superato Alexander Zverev in una semifinale combattuta, vincendo 6-3, 3-6, 7-6(3).

Il bilancio dei confronti diretti tra i due giocatori vede Sinner in vantaggio con 3 vittorie su 4 incontri. L'ultimo incontro risale a settembre, quando Sinner ha trionfato nella finale degli US Open in tre set. In questa edizione delle ATP Finals, Sinner ha vinto tutte le partite disputate senza perdere un set, dimostrando una forma fisica e mentale eccellente.

La finale delle ATP Finals 2024 sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Per gli abbonati Sky, l'incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, con streaming su NowTV e sull'app Sky Go.

Con una stagione ricca di successi alle spalle, Sinner punta a coronare l'anno con la vittoria alle ATP Finals, consolidando la sua posizione di leader nel tennis mondiale.

