Italia supera il Giappone e vola in semifinale della Billie Jean King Cup 2024

L'Italia ha conquistato un'importante vittoria nei quarti di finale della Billie Jean King Cup 2024, superando il Giappone con un punteggio di 2-1 e assicurandosi un posto in semifinale per il secondo anno consecutivo. La sfida decisiva è stata il match di doppio, dove Sara Errani e Jasmine Paolini hanno prevalso sulle giapponesi Shuko Aoyama ed Eri Hozumi con un netto 6-3, 6-4.

In precedenza, Jasmine Paolini, attualmente numero 4 del mondo, aveva riportato l'Italia in parità vincendo il suo incontro di singolare contro Moyuka Uchijima con un doppio 6-3, 6-4. Questo successo è stato fondamentale per ribaltare la situazione dopo la sconfitta iniziale di Elisabetta Cocciaretto, che era stata superata in tre set da Ena Shibahara con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4.

Con questa vittoria, l'Italia, già quattro volte campione della Billie Jean King Cup, continua la sua corsa nel torneo e attende di conoscere la prossima avversaria in semifinale, che sarà la vincente tra Polonia e Repubblica Ceca.

Billie Jean King Cup 2024: programma, calendario delle azzurre e dove vederla in TV e streaming - La Billie Jean King Cup 2024, il prestigioso torneo internazionale di tennis femminile per nazionali, prenderà il via mercoledì 13 novembre a Malaga, Spagna, presso il 'Palacio de Deportes José María Martín Carpena'. Questa edizione, che si svolgerà fino al 20 novembre, vede per la prima volta la partecipazione di dodici squadre.

Gillette Bomber Cup 2024 - nuova mappa - Gillette Labs racconta la mappa esclusiva della Gillette Bomber Cup Livello Labs 2.0, l’attesissima competizione che si terrà alla Milan Games Week & Cartoomics il 23 e 24 novembre 2024. La Gillette Bomber Cup si arricchisce di un ambiente immersivo, dove i team si sfideranno in un'atmosfera futuristica tra grattacieli illuminati da luci al neon verde, strutture all’avanguardia e aree strategiche che renderanno ogni partita ancora più coinvolgente e pronta a raggiungere il livello superiore.

America's Cup 2024: New Zealand Si Porta sul 5-2 Contro INEOS Britannia - Emirates Team New Zealand ha dominato la settima regata dell'America's Cup 2024, portandosi in vantaggio per 5-2 contro INEOS Britannia. Dopo due sconfitte consecutive, il team neozelandese è tornato alla vittoria nelle acque di Barcellona, avvicinandosi a due successi dal trionfo finale.