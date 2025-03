Kakeru porta vince la Capcom Cup 11

Dopo quasi una settimana di intensa competizione con i più grandi giocatori di Street Fighter™ 6 al mondo, Kakeru è emerso vittorioso alla Capcom Cup 11, rivendicando il titolo di campione del mondo e incidendo il proprio nome tra i più grandi giocatori di Street Fighter 6 al mondo. La Capcom Cup di quest'anno ha visto i giocatori tornare al luogo di nascita di Street Fighter Esports alla Ryogoku Kokugikan Arena per la prima volta in quasi 30 anni per mettere in luce i migliori tra i migliori.

Dopo aver combattuto contro 47 dei migliori giocatori di Street Fighter 6 al mondo, Kakeru ha avuto la meglio su Blaz in un'elettrizzante resa dei conti finale per rivendicare i massimi diritti di vanteria.

Come se non bastasse per gli appassionati di giochi di combattimento, il culmine del torneo ufficiale a squadre di CAPCOM per Street Fighter 6 , lo Street Fighter League: World Championship , ha debuttato domenica 9 marzo. Le squadre vincitrici di ogni lega nelle regioni Giappone, Stati Uniti ed Europa si sono riunite per sfidarsi testa a testa e, dopo una feroce competizione, Good 8 Squad ha battuto il migliore dei migliori, guadagnandosi il titolo di "Squadra di Street Fighter 6 più forte del mondo" e l'opportunità di competere nella Capcom Cup 12.

Anche se la Capcom Cup 11 e la Street Fighter League: World Championship potrebbero essere finite, l'entusiasmo per gli Esports continua a tutta velocità con REJECT FIGHT NIGHT × Sajam Slam: Street Fighter 6 International Championship la prossima settimana. I World Warriors possono anche aspettarsi di vedere i migliori giocatori di Street Fighter 6 del mondo sfidarsi per il primo premio all'Esports World Cup 2025 a Riyadh, in Arabia Saudita.

Vuoi entrare in azione nel 2025? La prossima stagione del Capcom Pro Tour (CPT) è alle porte con una serie di tornei offline, tra cui EVO Japan a partire dal 9 maggio, Combo Breaker il 23 maggio, seguito da CEO, EVO Nice, EVO Vegas, Asia Premier, UFA e Blink Respawn per riempire il resto dell'anno con emozionanti risse di Street Fighter .

Quest'anno, Capcom è orgogliosa di annunciare che, dopo l'elevata richiesta da parte dei giocatori, stiamo riportando un nuovo sistema di punti per CPT. Resta sintonizzato per maggiori dettagli su come funzionerà questo sistema a breve.

