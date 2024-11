Roma: inseguimento a tutta velocità, minorenni si schiantano contro auto in sosta

Ieri sera due adolescenti di 15 e 16 anni sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l'accusa di riciclaggio, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. I militari, durante un controllo in via Liegi, hanno notato una Fiat Panda con targhe alterate mediante nastro isolante, utilizzato per modificare alcune lettere. Nonostante l'alt intimato, il conducente ha accelerato, perdendo il controllo del veicolo e schiantandosi contro un'auto in sosta in via Flavia. Sul posto sono stati bloccati il conducente e uno dei passeggeri, mentre altri due occupanti sono riusciti a fuggire a piedi. Durante la perquisizione del veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato quattro caschi, una catena, un passamontagna, una pistola soft-air priva di tappo rosso, due coltelli, cacciaviti, forbici e alcune parti di carrozzeria di auto.

