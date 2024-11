MotoGP Barcellona: orari, dove vederla in tv e le combinazioni per il titolo mondiale 2024

Il Campionato Mondiale MotoGP 2024 giunge al suo epilogo con il Gran Premio della Solidarietà, in programma sul circuito di Barcellona. La competizione, inizialmente prevista a Valencia, è stata spostata a causa delle gravi inondazioni che hanno colpito la Comunità Valenciana, causando oltre 200 vittime. L'evento catalano non solo assegnerà il titolo mondiale, ma servirà anche a raccogliere fondi per le zone colpite dalla calamità.

La lotta per il titolo vede protagonisti Jorge Martin e Francesco "Pecco" Bagnaia. Martin, pilota del team Ducati Pramac, guida la classifica con 24 punti di vantaggio su Bagnaia, campione in carica del team Ducati ufficiale. La Sprint Race di oggi, sabato 16 novembre, potrebbe già decretare il nuovo campione del mondo.

Orari e trasmissioni televisive

La Sprint Race si terrà oggi alle ore 15:00. Gli appassionati potranno seguirla in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW e Sky Go. Inoltre, TV8 trasmetterà l'evento in chiaro, offrendo a tutti la possibilità di assistere a questo momento cruciale della stagione.

Combinazioni per l'assegnazione del titolo

Jorge Martin può laurearsi campione del mondo già al termine della Sprint Race se si verificano una delle seguenti condizioni:

- Martin vince la Sprint Race.

- Martin si classifica 2° e Bagnaia non vince.

- Martin si classifica 3° e Bagnaia arriva 5° o peggio.

- Martin si classifica 4° e Bagnaia arriva 6° o peggio.

- Martin si classifica 5° e Bagnaia arriva 7° o peggio.

- Martin si classifica 6° e Bagnaia arriva 8° o peggio.

- Martin si classifica 7° e Bagnaia arriva 9° o peggio.

- Martin si classifica 8° e Bagnaia arriva 10° o peggio.

Se nessuna di queste combinazioni dovesse realizzarsi, il titolo si deciderà nella gara principale di domenica 17 novembre, prevista per le ore 14:00.

Altre posizioni in classifica

Oltre alla lotta per il titolo, c'è grande interesse per la battaglia per il terzo posto in classifica generale. Marc Marquez, che nel 2025 affiancherà Bagnaia nel team Ducati ufficiale, è attualmente terzo con un solo punto di vantaggio su Enea Bastianini, attuale compagno di squadra di Bagnaia. Questa sfida aggiunge ulteriore suspense a un weekend già ricco di emozioni.

Programma del weekend

- Sabato 16 novembre:

- 10:50: Qualifiche MotoGP

- 15:00: Sprint Race MotoGP

- Domenica 17 novembre:

- 11:00: Gara Moto3

- 12:15: Gara Moto2

- 14:00: Gara MotoGP

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW e Sky Go. TV8 offrirà la diretta in chiaro delle qualifiche e delle gare.

