Il Pentagono smentisce esistenza UFO: nessuna prova di attività extraterrestre

Il Pentagono ha pubblicato un rapporto, commissionato dal Congresso degli Stati Uniti, che nega l'esistenza di prove concrete riguardanti attività extraterrestri o tentativi di occultare informazioni sugli UFO. Questa conclusione, che arriva dopo un'attenta revisione dei programmi governativi classificati a partire dal 1945, smantella decenni di speculazioni sui cosiddetti oggetti volanti non identificati (UFO).

Nonostante numerose segnalazioni di Fenomeni Anomali Non Identificati (UAP), il rapporto chiarisce che la maggior parte di questi avvistamenti potrebbe essere attribuita a fenomeni naturali o oggetti convenzionali. L'All-domain Anomaly Resolution Office del Pentagono ha evidenziato come molti degli avvistamenti di UAP degli anni '60 siano probabilmente riconducibili a test di velivoli spia e tecnologie spaziali avanzate.

Il documento contraddice anche le affermazioni di alcuni informatori e ex funzionari governativi, che sostenevano la presenza di prove di vita extraterrestre nascoste dal governo degli Stati Uniti. Tuttavia, il rapporto non sembra destinato a placare gli scettici né a ridurre l'interesse crescente per la questione aliena.

Il Pentagono ha anche inaugurato un sito ufficiale per la segnalazione di avvistamenti UFO, gestito dall'All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO). Questo sito permette al personale governativo e militare statunitense di riportare le proprie osservazioni di UAP, con l'obiettivo di informare il pubblico sui ritrovamenti dell'AARO e offrire un canale ufficiale per le segnalazioni.

Il sito offre una definizione tripartita di UAP, includendo oggetti in aria non immediatamente identificabili, oggetti o dispositivi che viaggiano tra diversi domini come aria, spazio o acqua, e oggetti sottomarini non immediatamente identificabili.

Nonostante le smentite ufficiali, il dibattito sugli UFO e la possibile esistenza di vita extraterrestre continua a suscitare interesse e speculazioni, sia all'interno che all'esterno della comunità scientifica e governativa.