Unknown 9 si espande con nuovi contenuti

Dopo il lancio del videogioco di Bandai Namco Entertainment Europe e Reflector Entertainment, Unknown 9: Awakening , nell'universo di Unknown 9 arrivano la seconda stagione del podcast Out of Sight e un nuovo numero della serie a fumetti Torment .

Unknown 9: Out of Sight è un podcast narrativo che segue le vicende di Blake e Lazari, due investigatori del paranormale che viaggiano per gli Stati Uniti registrando i contatti di persone comuni con eventi inspiegabili. La seconda stagione, disponibile da oggi in anteprima, vede il duo entrare nella Leap Year Society in qualità di nuovi membri. Alla caccia di un manufatto misterioso, la loro indagine li conduce direttamente nelle mani dei celebri rivali della LYS, gli Ascendenti. Riusciranno a uscirne vivi? Scritta da Jessica Kincaid e prodotta da West End Media, la seconda stagione di Out of Sight è stata registrata in tre paesi e cinque fusi orari, utilizzando la tecnologia dell'audio binaurale per creare un'esperienza ancora più immersiva e inquietante.

Questa settimana è stato lanciato anche il quarto numero di Unknown 9: Torment . Scritta da Brandon Thomas e illustrata da Francis Portela, la serie a fumetti racconta la vita di Jaden Crowe, un giovane tormentato e stranamente consapevole di un altro lato della realtà che attira l'attenzione di una potente organizzazione, forse in possesso della chiave per l'universo che lo tormenta. Mentre i primi tre numeri vedono Jaden e la sua amica immergersi nel pericoloso mondo della Leap Year Society, il nuovo numero li vede sfuggire agli attacchi del noto antagonista Vincent Lichter cercando riparo all'interno del quartier generale di Parigi della LYS.

L'universo di Unknown 9 segue i destini di decine di personaggi mentre esplorano un mondo pieno di misteri interconnessi. Svelandosi tramite fumetti, podcast, romanzi e serie web, questi racconti, che possono essere scoperti in qualsiasi ordine o in modo indipendente, si intrecciano attraverso lo spazio e il tempo per offrire qualcosa a tutti.

Banks x UNKNOWN 9: nuova sigla - Bandai Namco Entertainment Europe e Reflector Entertainment hanno svelato “A Light Lies Within”, la theme song del videogioco Unknown 9: Awakening, co-composta ed eseguita dalla cantante americana BANKS. Questo brano riflette il viaggio della protagonista del gioco, Haroona, catturando la sua forza interiore e la ricerca della verità attraverso i suoi potenti testi.

Unknown 9: Awakening in un nuovo trailer - Manca ormai meno di un mese al lancio di Unknown 9: Awakening e il suo nuovo trailer illustra tutto quello che devi assolutamente sapere prima di immergerti nella nuova avventura di Reflector Entertainment, nonché nelle molte altre storie ambientate nell'universo di Unknown 9.

Scopri l'universo in espansione di Unknown 9 - Immergiti in un mondo di mistero e avventura grazie ai molti punti di accesso dell'universo di Unknown 9, che includono non solo il videogioco, ma anche podcast, fumetti, romanzi e molto altro. Ognuno rappresenta una storia indipendente, ma insieme svelano un'avventura molto più ampia e globale.