I Creator Kit di The Sims 4 sono ora disponibili

Oggi la squadra di The Sims ha pubblicato i nuovi Creator Kit Salotto Retrò di Myshunosun e Pigiama Party di Trillyke, ora disponibili su PC tramite l'EA app, su Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Per festeggiare il lancio dei Creator Kit inaugurali di The Sims, la squadra ha proposto uno sguardo dietro le quinte che ha illustrato i colori vivaci e i moderni design di metà secolo di Salotto Retrò di Myshunosun, nonché gli eleganti pigiami e le feste notturne di Pigiama Party di Trillyke. La squadra ha poi svelato nuovi particolari sull'evoluzione dei kit da un'idea alla realtà.

Per saperne di più, visita la redazione originale qui https://www.ea.com/it/games/the-sims/the-sims-4/news/the-sims-4-creator-kits

Vita & Morte - nel nuovo Expansion Pack di The Sims 4 - Domani, 31 ottobre, EA e Maxis pubblicheranno The Sims 4 Vita & Morte Expansion Pack per PC tramite l'EA app, per Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One giusto in tempo per la notte più spettrale dell'anno!Questo Halloween, tuffati in The Sims 4 Vita & Morte Expansion Pack per svelare i segreti di una vita più appagante per i Sims, nonché per esplorare l'aldilà attraverso lo scenario inquietante di Ravenwood, dove tre quartieri distinti conservano i propri legami con l'enigmatico passaggio tra la vita e ciò che viene dopo.

Aggiornamento del gioco base The Sims 4 - Fantasmi personalizzabili e i tipi di sofferenza, oggi disponibileThe Sims 4 svela l'aldilà giusto in tempo per una stagione da brivido con il nuovo aggiornamento del gioco base disponibile su PC tramite l'EA app, su Mac tramite Origin, su Epic Games Store e Steam®, nonché su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One.

