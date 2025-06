Nuovo trailer di The Sims 4 Natura Incantata Expansion Pack

La squadra di sviluppo di The Sims ha svelato un nuovo trailer di approfondimento sulla dinamica di gioco di The Sims 4 Natura Incantata Expansion Pack, che il 10 luglio sarà disponibile tramite l'EA app, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One.Tuffati in tutto ciò che Natura Incantata ha da offrire con il trailer di approfondimento sulla dinamica di gioco

In The Sims 4 Natura Incantata Expansion Pack, i giocatori possono rispondere al richiamo della natura nello scenario di Innisgreen, dove tre nuovi quartieri aprono la strada a meravigliose avventure trasformative dei Sims nella natura.

Che ti stia lasciando incantare dalla natura per trovare la stabilità e curare i malanni o che stia intraprendendo un percorso speciale per diventare una creatura fatata, ti attendono storie incantevoli!