Mike Tyson colpisce Jake Paul al faccia a faccia: tensione alle stelle prima del match

Durante l'ultimo faccia a faccia prima del tanto atteso incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul, previsto per la notte tra il 15 e il 16 novembre 2024 all'AT&T Stadium di Arlington, Texas, si è verificato un episodio che ha acceso ulteriormente gli animi. Dopo la cerimonia del peso, in cui Tyson ha registrato 103,6 kg e Paul 103,06 kg, i due pugili si sono avvicinati per la tradizionale posa fotografica. In questo frangente, Tyson ha improvvisamente colpito Paul con uno schiaffo, scatenando una breve rissa prontamente sedata dagli staff di entrambi.

Secondo quanto riportato, la reazione di Tyson sarebbe stata provocata da un gesto di Paul, che avrebbe intenzionalmente pestato il piede nudo di Tyson durante l'incontro sul palco. Questo dettaglio, inizialmente sfuggito ai più, è emerso dai video diffusi online, evidenziando la tensione crescente tra i due atleti.

Jake Paul, noto per il suo atteggiamento provocatorio, ha commentato l'accaduto dichiarando: "Adesso è una questione personale, deve morire", assumendo il ruolo del 'cattivo' in questa rivalità. L'incontro, che segna il ritorno sul ring di Tyson a 58 anni, sarà trasmesso in diretta streaming su Netflix, con inizio previsto alle 2:00 del mattino ora italiana, mentre il match tra Tyson e Paul dovrebbe iniziare intorno alle 4:00.

L'evento ha suscitato grande interesse mediatico, non solo per il ritorno di Tyson, ma anche per la partecipazione di Jake Paul, ex youtuber diventato pugile professionista. La tensione tra i due è palpabile, e l'episodio dello schiaffo durante il faccia a faccia non ha fatto che aumentare l'attesa per questo scontro sul ring.

Per gli appassionati italiani, l'incontro rappresenta un evento imperdibile, considerando la portata storica del ritorno di Tyson e la curiosità intorno alla performance di Paul contro un avversario di tale calibro. La diretta su Netflix offrirà l'opportunità di seguire l'evento in tempo reale, vivendo l'emozione di un match che promette spettacolo e colpi di scena.

