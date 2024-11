Salvini: Parlamento apporterà modifiche sull'autonomia; Starlink necessaria in Italia

Il Vicepremier Matteo Salvini ha commentato la recente sentenza della Corte Costituzionale riguardante la legge sull'autonomia differenziata, nota come legge Calderoli. La Corte ha dichiarato la legge nel suo complesso conforme alla Costituzione, ma ha individuato specifiche disposizioni illegittime. Salvini ha affermato: "L'autonomia è stata riconosciuta come costituzionalmente corretta; si invita il Parlamento a fare delle modifiche, cosa che verrà fatta. Bene, un altro passo in avanti".

Durante un collegamento da Narni, Salvini ha sottolineato l'importanza di migliorare la connettività internet in Italia, facendo riferimento a Elon Musk e al sistema Starlink: "A proposito della connessione, parliamo di Elon Musk in Italia, serve la connessione Starlink in Italia... Ci sono troppe città che non sono perfettamente connesse".

Riguardo alla recente polemica tra Musk e il sistema giudiziario italiano, Salvini ha dichiarato: "Alcuni giudici in Italia fanno politica... Non c'è bisogno che Musk ci ricordi che il sistema giudiziario italiano e che qualche giudice fa politica". Ha inoltre elogiato il Presidente Sergio Mattarella per aver difeso la sovranità nazionale in questa circostanza.

Infine, sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, Salvini ha confermato l'impegno del governo: "È certo, siamo qui per questo...".

