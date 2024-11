Ultima superluna del 2024: come osservare la luna del castoro stasera

Questa sera, venerdì 15 novembre 2024, il cielo offrirà uno spettacolo imperdibile: l'ultima Superluna dell'anno, conosciuta come "Luna del Castoro". Questo evento astronomico si verifica quando la Luna piena coincide con il perigeo, il punto dell'orbita lunare più vicino alla Terra, rendendo il nostro satellite naturale apparentemente più grande e luminoso.

La denominazione "Luna del Castoro" ha origini nelle tradizioni dei nativi americani, che associavano la Luna piena di novembre al periodo in cui i castori costruiscono le loro dighe e preparano le tane per l'inverno. In questo periodo, i cacciatori piazzavano trappole per catturare i castori, le cui pellicce erano essenziali per affrontare i rigidi mesi invernali.

Secondo l'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta e Planetario, questa sera la Luna sarà a circa 361.860 km dalla Terra, rispetto alla distanza media di 384.400 km. Nonostante questa vicinanza, la variazione apparente delle dimensioni del disco lunare è quasi impercettibile a occhio nudo.

In Italia, il momento di massima pienezza della Luna è previsto intorno alle 22:28. Per chi desidera osservare il fenomeno, è consigliabile recarsi in luoghi con bassa inquinamento luminoso e cieli sereni. In alternativa, diverse piattaforme online trasmetteranno l'evento in diretta; ad esempio, il canale YouTube del Virtual Telescope Project offrirà una visione dettagliata della Superluna.

Questa Superluna conclude una serie di quattro eventi simili avvenuti nel 2024, iniziata con la "Luna dello Storione" ad agosto, seguita dalla "Luna del Raccolto" a settembre e dalla "Luna del Cacciatore" a ottobre. Ogni Superluna ha offerto agli appassionati di astronomia e ai semplici curiosi l'opportunità di ammirare il nostro satellite naturale in una veste particolarmente brillante.

Per chi non potrà assistere all'evento di questa sera, la prossima Luna piena, nota come "Luna Fredda", è prevista per il 15 dicembre 2024. Tuttavia, non sarà una Superluna, poiché la Luna si troverà a una distanza maggiore dalla Terra.

La "Luna del Castoro" rappresenta un'occasione speciale per riconnettersi con le tradizioni antiche e osservare le meraviglie del cielo notturno. Che si scelga di ammirarla a occhio nudo o attraverso una trasmissione online, questa Superluna promette di offrire uno spettacolo affascinante per tutti.

